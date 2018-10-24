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MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? MHP'nin siyaset gündemini sarsan sürprizi sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor. MHP'nin resmi bir adaylık teklifi için harekete geçtiği belirtilirken, Gökçek'e yakın kaynaklar ise, "Başkanın haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" açıklamasında bulundu.

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

Adı 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gündeme gelen Melih Gökçek'e henüz resmi bir adaylık teklifi söz konusu değil.

'GERİ ÇEVİRMEZ'

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkayı'nın haberine göre, uzun yıllar AK Parti-MHP işbirliğini savunan Gökçek'in seçim sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip tebrik ettiğini hatırlatan kaynaklar, "Başkanın (Gökçek) MHP'nin aday gösterme hazırlığından haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez. Ama adaylık teklifi durumunda tavrı ne olur bunu şimdiden söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

MHP ANKARA'YI KAZANABİLİR Mİ?

Kulislere göre MHP'nin Ankara'da Gökçek'i aday göstermesi durumunda partinin oyları artsa da belediye başkanlığı seçimini alma ihtimali çok mümkün görünmüyor.

"CHP'NİN ŞANSI ARTAR"

Gökçek'in MHP adaylığının CHP'ye kazandıracağı yorumları yapılırken, bu tablonun AK Parti ile MHP'nin Ankara'da yeniden işbirliği için zorlanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Eğer yeni bir işbirliği söz konusu olursa burada da Gökçek'e bir kez daha adaylık yolu açılmasının sürpriz olmayabileceği ifade ediliyor.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Arkadaş, memlekette başka adam mı kalmadı. Sırf AnkaPark' ta rezil rüsva ettiği paralarımızdan dolayı ceza alması gereken birisini tekrar Ankara' nın başına getirmek kadar sanrılı bir düşünce olabilir mi? Pess.
keske
melih ayağına kurşun sıkmaz .
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