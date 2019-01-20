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MHP'nin belediye başkan aday tanıtım toplantısı 24 Ocak'ta

SEÇİM HABERLERİ  | 20.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde; MHP'nin Türkiye genelinde ki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının 24 Ocak Perşembe günü Ankara'da gerçekleşeceğini duyurdu.

MHP'nin belediye başkan aday tanıtım toplantısı 24 Ocak'ta

Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile; Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart yerel seçimlerinde de güçlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, "24 Haziran’da oluşan siyasi tablonun kalıcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir daha sorgulanamayacak surette oturması açısından cumhur ittifakıyla hâsıl olan güçlü siyasi yapının yerel seçimlerde de belirleyici olmasının taşıdığı önem, her iki siyasi parti yöneticileri tarafından idrak edilmiştir" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKI TELAŞA DÜŞTÜ'

Bu durumun ''şer cephesini rahatsız ettiğini'' savunan Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar bir yenilgi alacağı ayan beyan belli olan şer cephesini, zillet ittifakını telaşa düşürmüştür. Şer cephesinin 'ittifak yapmadan ayakta duramazlar.' tarzındaki yorumu da bu telaş ve korkunun tezahürü olmuştur.Cumhur ittifakı kabusundan uyanamayanlar ittifakın Türk seçmeni ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerdir.Şüphe yok ki millİ mutabakat ruhunu, millet iradesini politikaya etkin şekilde yansıtan cumhur ittifakı; gücünü maşeri vicdandan almaktadır. Cumhur ittifakı, dışarıdaki küresel aktörlerle içerideki hainlerin iş birliği içinde Türkiye’yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksadıyla laboratuvarda yürüttükleri katalizör çalışmalarını nötrleştirmiştir. Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacaktır. Partimiz bu anlayışla MÇP’nin MHP’ye dönüşmesinin 26. Yıl dönümünü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonunda belediye başkanları aday tanıtım toplantısını yapacaktır" dedi. (DHA)

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