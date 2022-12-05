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MHP'nin Denizli ve Samsun il başkanları, görevinden istifa etti

05.12.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karakıpçak, görevlerinden istifa etti. Garip ve Karakıpçak'ın MHP'den 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiği bildirildi.

MHP'nin Denizli ve Samsun il başkanları, görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 2023 yılında gerçekleşecek 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Denizli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Av. Yusuf Garip, yaptığı açıklamada, “15 yaşından beri 3 hilalli bayrağı elimize alarak MHP çatısı altında siyasete başladım. Davamız, ülkümüz yolunda partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve olurlarıyla, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Prof. Dr. Semih Yalçın beyefendinin tensipleriyle atandığım İl Başkanlığı görevini yerine getirmenin onur ve mutluluğunu yaşadım. Görevimiz boyunca da Denizli’mizin her köşesine ulaşmak için çalıştık. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe Denizli’mizde gönül kapılarını çaldık. Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak Denizli’mizde halkımızla kucaklaştık" dedi.

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"28. DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN İL BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM"

Yusuf Garip, "Onurla taşıdığım görevim boyunca Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye, Milliyetçi-Ülkücü Harekete, Teşkilatıma büyük bir bağlılık ve sadakat içinde görev yaptım. Milletime hizmet etmek, vatanıma hizmet etmek, partimin bir neferi olarak çalışmaya devam etmek içinse Genel Başkanımız, Türkmen Beyimizin talimat ve müsaadeleri doğrultusunda parti tüzüğümüzün 94. Maddesi hükümleri gereğince 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Göreve gelecek Denizli İl Başkanımıza da başarılar diliyorum. Her daim yanında olmaya devam edeceğim. Gece-gündüz demeden Milliyetçi Hareket Partimizin Denizli’mizde, ülkemizde en iyi noktaya gelmesi için durmaksızın çalışacağız. Genel seçimlerde Denizli halkımızın teveccühüyle de yüce Meclisimizde Denizli’mizi MHP Milletvekilimizle inşallah temsil edilmesi için mücadele edeceğiz. Genel başkanımızın teşkilatlarımıza talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı’nın TBMM’de nitelikli çoğunluğa ulaşıp, milletimize ve ülkemize yeni bir anayasa kazandırması başlıca gayemizdir. Aydınlık geleceğimiz, Güçlü ve Lider ülke Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

iha

Samsun’da MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili açıklama yapan Abdullah Karapıçak, “Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin tensip ve talimatları başladığım, il kongresi sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Samsun il delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Milletvekilli aday adaylığı için istifa ettiğini ifade eden Karapıcak, “Saygıdeğer büyüğümüz Devlet Bahçeli beyefendinin il başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğü’nün 94.maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım” diye konuştu. (İHA)

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MHP istifa

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