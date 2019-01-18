MHP'nin ihraç ettiği milletvekili İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı oluyor!

MHP Merkez Disiplin Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik AK Parti ile MHP arasındaki ‘ittifak’ görüşmeleri için “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyen Samsun milletvekili Erhan Usta’yı partiden ihraç etti. MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı bu ihraçla 49’a düştü.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta da partisinden ihraç edildikten sonra sosyal medya hesaplarından ‘MHP’ yazısını sildi. Usta, Bahçeli ile olan fotoğrafının yerine de Alpaslan Türkeş ile gençlik fotoğrafını koydu.

İYİ PARTİ: USTA’YA KAPIMIZ AÇIK

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP’den ihraç edilen Erhan Usta’ya kapılarının açık olduğunu belirterek, “Kendisini partimizde görmek bizlere mutluluk verir. Kapımız açık. İYİ Parti herkesin özgürce siyaset yaptığı bir yerdir. Usta ‘yı tanıyoruz ve seviyoruz. Kendisini partimizde görmekten mutluluk duyarız ” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu da Erhan Usta’nın gönüllerinde ve partilerinde yeri olduğunu söyleyerek, “Önceki beyanatlarımızda da yapılan uygulamanın haksız olduğunu, bizim de haksızlık karşısında, duracağımızı beyan etmiştik. Netice itibariyle de partisinin menfaatini koruduğu için ihraç edilmiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla herkese olduğu gibi, bu tip mağduriyetler yaşayan herkese partimiz de gönlümüz de sonuna kadar açıktır” diye konuştu.