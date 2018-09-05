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MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adanada hüseyin sözlü kaybetmistir figenin enistesi adanada IYI parti mersin CHP Ankara IYI parti istanbul CHP kazanmalı artik taban particiligi birakip rantiyecilere dur demeli
Adanada hüseyin sözlü kaybetmistir figenin enistesi adanada IYI parti mersin CHP Ankara IYI parti istanbul CHP kazanmalı artik taban particiligi birakip rantiyecilere dur demeli...
yolun acik olsun sozlu baskanim
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