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MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

MHP’de Bedrettin Dalan’ın İstanbul için adaylığı kabul etmemesinin ardından kulislerde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun isminin öne çıktığı öğrenildi.

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?

MHP'nin İstanbul’da bu iki adaydan birini aday gösterilebileceği konuşulurken, 10 ilçe için de belediye başkan adaylarının isimlerinin netleştiği belirtildi.

10 ADAY BELİRLENDİ

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre, Arnavutköy’de Yüksel Emir, Adalar’da Ersin Öztürk, Bahçelievler’de Mehmet Kaya, Beşiktaş’ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa’da avukat İbrahim Ordu, Güngören’de Gökhan Arslan, Pendik’te Murat Şahin, Sultanbeyli’de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile’de Rahmi Çakar ve Tuzla’da ise Volkan Beşiroğlu’nun isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.

Öte yandan Çekmeköy adayının da birkaç gün içinde belirleneceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu ilçe olan Üsküdar’da da güçlü bir aday üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. MHP kaynakları, adayların sahaya inmek için isimlerinin açıklanmasını beklediğini ve birkaç gün içinde isimlerin kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yüzde 4 oyunuz var türlü türlü huyunuz var.
@mustafa_1986_yfcys BOMBA PATLATACAKMIŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ.EYT LİLER OLARAK AKP VE MHP YE TENEKEYİ BAĞLAYACAĞIZ.SEÇİM SABAHI BOMBAYI GÖRÜRSÜNÜZ,DÖNEKLER
mhp den hiç bir şey olmaz.ancak akepenin oylarını böler.zaten bahçelide bunu istiyor.o akepe için dediği lafları yutmamış anlaşılan.bitirirse bahçeli bitirecek.
celal adan yuzde 5 oy almaz.
@durankaraman66 -%5 GARANTİ ALIR
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