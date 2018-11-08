MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklamasının ardından siyaset kulisleri, bu soruya yanıt arıyor. İstanbul'da daha önce Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP'de, Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol ismi öne çıktı.

İLK ADAY GÜRTUNA!

T24'ten Hülya Karabağlı'nın habere göre, siyasi kariyerine Anavatan Partisi’nde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna’nın adı kulislerde MHP’nin İstanbul adayı olarak dolaşıyor.

TAHA AKYOL SÜRPRİZİ

Öte yandan Hürriyet gazetesinden ayrılan isimlerden olan Taha Akyol da sürpriz isim olarak kulise düşmüş oldu. Usta gazeteciye henüz bir teklif yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

