MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...

MHP'nin İstanbul'da bu iki adaydan birini aday gösterilebileceği konuşulurken, 10 ilçe için de belediye başkan adaylarının isimlerinin netleştiği belirtildi. Arnavutköy'de Yüksel Emir, Adalar'da Ersin Öztürk, Bahçelievler'de Mehmet Kaya, Beşiktaş'ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa'da avukat İbrahim Ordu, Güngören'de Gökhan Arslan, Pendik'te Murat Şahin, Sultanbeyli'de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile'de Rahmi Çakar ve Tuzla'da ise Volkan Beşiroğlu'nun isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.
"ÜSKÜDAR'DA GÜÇLÜ BİR ADAY ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Öte yandan Çekmeköy adayının da birkaç gün içinde belirleneceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oturduğu ilçe olan Üsküdar'da da güçlü bir aday üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, MHP kaynakları, adayların sahaya inmek için isimlerinin açıklanmasını beklediğini ve birkaç gün içinde isimlerin kamuoyuna duyurulacağını söyledi.
Celal Adan 10 Eylül 1951 tarihinde Tutak, Ağrı'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan Adan, Erzurum Yatılı Lisesi'nden mezun oldu.
Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Adan, burada Orman Fakültesi'nden mezun oldu. İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kurdu ve yöneticiliğini yaptı.
Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Celal Adan, halen MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
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