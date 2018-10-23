MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

Mahmut Övür, "İstanbul'un kritik ilçeleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul için sürpriz olacak bir beklentiden söz edelim. AK Parti-MHP ittifakının nasıl olacağı merakla beklenirken, kulislere düşen bilgi yeni bir duruma işaret ediyor" dedi.
"Denilen şu: MHP, İstanbul'da büyükşehir adayı çıkarmayacak ama buna karşılık iki ilçe belediyesi isteyecek" diyen Övür, şöyle devam etti:
'CHP DIŞINDA ÖNERİLEN HİÇBİR İSİM KABUL GÖRMEDİ'
Övür, kulislere dayandırdığı yazısında CHP kanadına da değindi. "CHP Büyükşehir için parti dışından kime teklif götürdüyse ya kabul etmedi ya da partide kabul görmedi" diyen Övür, şunları kaydetti:
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