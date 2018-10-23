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MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis bilgilerini yazdı. Övür, 'MHP, İstanbul'da büyükşehir adayı çıkarmayacak ama buna karşılık iki ilçe belediyesi isteyecek' dedi.

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

Mahmut Övür, "İstanbul'un kritik ilçeleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul için sürpriz olacak bir beklentiden söz edelim. AK Parti-MHP ittifakının nasıl olacağı merakla beklenirken, kulislere düşen bilgi yeni bir duruma işaret ediyor" dedi.

"Denilen şu: MHP, İstanbul'da büyükşehir adayı çıkarmayacak ama buna karşılık iki ilçe belediyesi isteyecek" diyen Övür, şöyle devam etti:

  • Biri Bahçelievler diğeri de Büyükçekmece… Bu nasıl formüle edilir bilinmez ama ilginç. MHP'nin biri AK Parti'nin diğeri de CHP'nin elinde olan iki belediyeyi istemesi iddialı olacağını gösteriyor.

'CHP DIŞINDA ÖNERİLEN HİÇBİR İSİM KABUL GÖRMEDİ'

Övür, kulislere dayandırdığı yazısında CHP kanadına da değindi. "CHP Büyükşehir için parti dışından kime teklif götürdüyse ya kabul etmedi ya da partide kabul görmedi" diyen Övür, şunları kaydetti:

  • Kulislere düşen son isim Sabancı Holding'in Çimento Grubu CEO'su Dr. Tamer Saka. Onun da kabul etmediği söyleniyor. Sonunda Kılıçdaroğlu'nun yine Muharrem İnce'yi mecburi aday yapacağı söyleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti Mahmut Övür

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