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MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi. MHP liderinin araba kullanırken dinlediği şarkı ise af bekleyenleri heyecanlandırdı.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un ‘Mahkumların Duası’ şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü.

Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.

AF BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRDI

MHP liderinin araba kullanırken dinlediği şarkı ise af bekleyenleri heyecanlandırdı.

Kaynak: DHA

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Devlet Bahçeli MHP

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