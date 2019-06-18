MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un ‘Mahkumların Duası’ şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü.

Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.

AF BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRDI



MHP liderinin araba kullanırken dinlediği şarkı ise af bekleyenleri heyecanlandırdı.

Kaynak: DHA

