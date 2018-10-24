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MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Bursa’da 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman’ın cenaze törenine katıldı. Cenazede, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Altepe de yer aldı.

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

Bursa’da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan, çevresinde ’Tespih Baba’ olarak anılan Hüseyin Kocaman, yaşlılığa bağlı sebeplerden sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doğum gününde ölen Kocaman için Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile kendisi ile aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Recep Altepe de katıldı. Gökçek’in Kocaman ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığı olduğu öğrenildi.

'MHP' SORULARINA YANITSIZ KALDI

Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP’nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara’dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi.

Kocaman’ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek MHP Ankara Bursa

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ABB 001 MUSTAFA TUNANIN YANİ MEVCUT BAŞKANIN ARABASI NE İŞİ VAR MELİHTE?
Aractaki plaka ozel olup M.Gokcegin sahsina ait olabilir.
M.Gokcek aday oldugu anda Savcilar harekete gececektir. AKtroller tarafindan Fetocu ilan edilecek ve adayligi acilacak sorusturmalarla iptal edilecektir. M.Gokcek adayligini AKP ile pazarlik haline donusturecek ve kazan-kazan taktigini uygulayacaktir. Aday oldugunda M.Yavas garanti secilecegini herkez bilmektedir.
yandınız kimse oy vermez buna
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