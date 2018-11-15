MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...

Yerel seçm için MHPnin bazı illerdeki adayları belli oldu. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

Durmaz'ın açıklamasına göre, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.

MHP'de yerel seçim için adaylıkları kesinleşen başkan adaylarının isim listesi şöyle;

Adana - Hüseyin Sözlü

Mersin - Hamit Tuna

Manisa – Cengiz Ergun

Aydın - Himmet Akın

Erzurum - Serdar Sevimli

Bartın - Cemal Akın

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Osmaniye - Kadir Kara

Karabük - Rafet Vergili

Polatlı (Ankara) - Gürsel Yıldızkaya

Etimesgut (Ankara) - Enver Demirel

