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MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

MHP'nin bazı başkan adayları belli oldu. Genel Merkez'deki kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin yerel seçim için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Durmaz, Adana, Mersin, Manisa, Erzurum ve Aydın'da aday olacak isimleri duyururken, Ankara için "Melih Gökçek ile herhangi bir temas olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.

Yerel seçm için MHPnin bazı illerdeki adayları belli oldu. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

Durmaz'ın açıklamasına göre, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.

MHP'de yerel seçim için adaylıkları kesinleşen başkan adaylarının isim listesi şöyle;

Adana - Hüseyin Sözlü

Mersin - Hamit Tuna

Manisa – Cengiz Ergun

Aydın - Himmet Akın

Erzurum - Serdar Sevimli

Bartın - Cemal Akın

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Osmaniye - Kadir Kara

Karabük - Rafet Vergili

Polatlı (Ankara) - Gürsel Yıldızkaya

Etimesgut (Ankara) - Enver Demirel

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ENERJİNİZİ BOŞA HARCAMAYIN,EYT LİLER BURNUNUZU SÜRTECEK.YOK ÖYLE DÖNEKLİĞE PRİM VERMEK
İŞSİZ MAĞDUR EYT LİLERE İŞSİZLİK FONUNDAN MAAŞ BAĞLANMALI.MADEM EMEKLİ EDEMİYORSUNUZ SOSYAL DEVLETİN GÖREVİDİR.HALKI AŞAĞILAYIP TÜREMİŞ DENMEZ,SIRT DÖNÜLMEZ AYIP
osmaniye kadir kara ile olmaz olmaz olmaz sayın bahçeli kendini rezil eder memlekette
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