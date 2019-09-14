"MHP olarak ülkeyi karşılıksız seviyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimiz tamdır. Bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Biz ülkeyi karşılıksız seviyoruz." dedi.

MHP Köse İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bahçeli, vatandaşlara 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bahçeli, MHP'nin vatandaşların desteğiyle 31 Mart seçimlerinde 1'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 234 belediye başkanlığını kazandığını söyledi.

Türkiye'de 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Bahçeli, "Bu sistem ülkemiz açısından, kanaatimiz odur ki hayırlara vesile olacaktır. 1946'dan bu yana çok partili siyasi sistemle ülkemiz yönetiliyor, zaman zaman bu sistemin işleyişi önemli krizler, kaoslar, kargaşalar yaratıyor ama ülke bir türlü istikrar bulup geleceğe yönelik bir hizmeti ortaya koyamıyor." diye konuştu.

Bunların birçok örneği olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet olarak demokrasi içinde hangi siyasi partiden olursak olalım, bu süreçleri yaşayarak geldik. Evvelsi gün 12 Eylül'ü yaşadık. Eğer bir aydan bu yana cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması olmamış ve bir kişi cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı 12 Eylül'ün o acılı anarşi dolu günlerinin ötesinde Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilemiyor gerekçesiyle 12 Eylül darbesi olmazdı ama oldu. Sıkıntıları çekenler biliyor. Bunun bir benzerine de 15 Temmuz'da şahit olduk."