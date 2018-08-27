MHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- Yeniden

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi önünde görevli koruma polisi A.Ç., temizlediği tabancasının kazaen ateş alması sonucu başından yaralandı.
Olay, öğleden sonra MHP Genel Merkezi önünde meydana geldi. Parti önündeki nöbetçi kulübesinde görev yapan polis memuru A.Ç., tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada tabancanın kazaen ateş alması sonucu A.Ç. başından yaralandı. Silah sesini duyan parti görevlileri ve meslektaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan A.Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yakındaki özel hastanede tedaviye alındı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili MHP'den yapılan yazılı açıklamada, polis memuru A.Ç.'nin korumalı güvenlik kulübesinde görev yaptığı, yalnız otururken silahını temizlediği ve silahının yanlışlıkla ateş aldığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, genel merkez görevlilerinin A.Ç.'ye müdahale ederek olayı sağlık görevlilerine bildirdiği ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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