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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.
MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayının başında fındık fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Enginyurt, “Özellikle gurbetteki fındık üreticilerinin ağustos ayının sonunda ve eylül ayında ellerindeki fındığı satıp gitme mecburiyetleri var. Bu nedenle ekimde açıklanan fiyat, büyük oranda küçük çiftçimize yaramadı. Aynı durumun yaşanmaması için taban fiyatın ve TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.
Enginyurt dün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma ile ilgili soruya, “MHP, verdiği bütün sözlerin arkasında olan siyasi partidir. MHP, ceza indirimi ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır. Özgür Özel, bu soruyu Adalet Bakanı’na sorması gerekirken tetikçilik yaparak provokatif davranış sergileyerek sanki bu sorunun muhatabı MHP’ymiş gibi MHP’lileri tahrik etmeye ve kışkırtmaya çalışmıştır. Özgür Özel’in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Yılmaz ise şunları kaydetti:
"1 ton fındığı 40 yevmiye topluyor. 4 bin 500 liraya yakın yalnızca işçilik maliyeti var. TMO, Sayın Bakanımızın devlet adamı edasıyla verdiği söz doğrultusunda temmuz ayının 15’ini geçirmeden doğrudan müdahil olmasını istiyoruz."

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