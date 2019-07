MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

Basın mensuplarının, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Enginyurt, kendisinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman olumlu düşünmeyeceğine inananlardan olduğunu söyledi.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bir Türk milliyetçisi olarak her zaman ABD'nin emperyalist zihniyetinin, Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık yaptığına inananlardanım. F-35 için ABD öyle ya da böyle bahane arıyordu. S-400 ile bunu bulduğunu düşünüyor. ABD'ye tavsiyem şudur: Şerefli tüccar, avansını aldığı, ödemeyi taahhüt ettiği malın satışını gerçekleştirir. ABD ve Trump'ta tüccarın zerre kadar şerefi varsa önden avans aldığı paranın karşılığı olarak F-35'leri göndermesi gerekir. Göndermezse çok kötü bir tüccar olur. Yine biz kahrolsun Amerika demeye devam ederiz. Hatta 15 Temmuz'un sorumlusu da Amerika'dır diye her yerde, her zaman söylemeye devam ederiz."