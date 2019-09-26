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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

"Bütün mesele FETÖ'ye karşı samimi bir mücadeledir. Son günlerde bu mücadelenin yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Özellikle Adalet Bakanı üzerinden bir tezgah kuruluyor"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, FETÖ ile mücadelenin son günlerde yıpratılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Özellikle Adalet Bakanı üzerinden bir tezgah kuruluyor." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, arıcılığın ve bal üretiminin önemli geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Merdiven altı üretimlerin, bal üreticilerinin emeklerine büyük darbe indirdiğini ifade eden Enginyurt, Türkiye'de her şeyin merdiven altı üretiminin olduğunu, merdiven altı bal üretiminin büyük tehlike arz ettiğini vurguladı. Enginyurt, "Mısır şurubu başta olmak üzere adeta adrese teslim bal üretimi gerçekleşiyor. Bu da çok zor şartlarda, doğanın aşılmaz yerlerinde kar, kış demeden bal üretimi yapan insanlarımızın emeğine büyük bir darbe indiriyor." diye konuştu.

Yetkilileri merdiven altı bal üretimiyle mücadeleye davet eden Enginyurt, "Devletin kurumları bal ihalesine giriyor ve şartnameye 'ben şu oranda bal istiyorum' diyor. Türkiye maalesef bu hale geldi. Artık arı bal üretmiyor, istenilen şekilde bal üretiliyor. Arının dışında bal üretimi Türkiye'de arttı." dedi.

Meclis açıldığında yargı paketinin gündeme geleceğini anımsatan Enginyurt, son bir yılda esnafın büyük sıkıntılar yaşadığını ve özellikle samimi, dürüst esnafların çeklerinin yazıldığını, istemediği halde çok sayıda esnafın iflas ettiğini belirtti. Enginyurt, "Çeklerin, senetlerin yazılmasıyla esnafımızın sicili bozuldu. Yargı paketinde düşünülen indirimlerde çek mağdurları olarak ifade ettiğimiz dürüst ve samimi insanlar dikkate alınmalı ve en önemlisi esnafa sicil affı getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun TBMM Başkanlığına sunulduğu ve ortadan kaybolduğuna yönelik iddiaları anımsatması üzerine Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz raporu yazılmış, kaybolmuş hiç önemli değil. 15 Temmuz darbesini yapan, bundan sorumlu olan FETÖ'ye destek veren, siyasi, ekonomik destek verenlerin hepsi vatan hainidir. Bütün vatan hainlerine eşit bir şekilde muamele edilmeli ve yaptıklarının bedeli ödetilmelidir. 15 Temmuz darbe raporu Mecliste olsa ne olur olmasa ne olur?

Bütün mesele FETÖ'ye karşı samimi bir mücadeledir. Son günlerde bu mücadelenin yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Özellikle Adalet Bakanı üzerinden bir tezgah kuruluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ mücadelesinde en samimi, en dik duruşu gösterenlerden bir bakanımızdır. Özellikle Adalet Bakanlığı, HSK ve yargıda FETÖ ile mücadele noktasında büyük başarılar gösterilmiştir. Keşke Adalet Bakanlığında FETÖ ile yapılan mücadele diğer bakanlıklarda da gerçekleşmiş olsa."

Bir gazetecinin, "yargıdaki bir takım atamalarla ilgili olabilir mi?" sorusuna Enginyurt, "Menfaatlerinin bozulacağını düşünen, çıkar hesabı yapanlar veya yargıyı bir şekilde şu tarikata, bu cemaate dahil etmek isteyenler, 'yargı bizim olsun' diyenler böylesi bir oyun sergiliyor. Yargı bağımsızdır. Adalet herkes için vardır ve adalet herkese lazımdır. Dolayısıyla adaletle oynanmamalı." karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
arıcılık bal cemal enginyurt FETÖ

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