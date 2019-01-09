HABER

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

"Belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 hac kuralarının çekildiğini anımsattı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı 80 bin hacı adayı kotası nedeniyle 2 milyon 120 bin hacı adayının hac farizasını yerine getirme imkanını bu senede bulamadığını vurgulayan Enginyurt, seçim bölgesi Ordu'da yaptığı vatandaş ziyaretlerinde bazı üzücü durumlarla karşılaştığını söyledi.

İlçe ziyaretlerinde, 75 yaşındaki bir vatandaşın, 10 yıldır kuradan isminin çıkmadığını ve bu durumun kendisini ziyadesiyle üzdüğünü belirttiğini aktaran Enginyurt, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarını ziyaret ederek sevap kazanacağınızı zannedebilirsiniz ama esas sevap Hasan amca gibi 11 yıldır hac görevini yerine getirmek için bekleyen, her kura sonunda gözyaşı döken 2 milyon insanın da bu vazifesini yerine getirmesi için gayret göstermektir. Diyanet İşleri Başkanı'na çağrım; gerekirse belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu insanlar yaşları münasebetiyle duygusal bir yapı içerisine girmiş durumdalar ve çok üzülüyorlar. Bunu bir eleştiri olarak görmeyin. Büyük devlet olmanın gereği bunun yapılması gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimiyle görüşülerek hac kotalarının artırılması sağlanmalıdır. Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim."

- Ruh Sağlığı yasası

Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ruh Sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki söylemlerine ilişkin soru üzerine, yasa teklifinin hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulduğunu dile getirdi.

Aynı takım taraftarlarının acımasızca birbirlerini dövebildiklerini, çıkan bir kavgada çevredekilerin sorgulamaksızın kavgaya dahil olduğunu, sokakta kendi kendine konuşan ve türkü söyleyen insanların sayısında bir hayli artışın yaşandığını ifade eden Enginyurt, siyasette de tahammülsüzlüğün had safhada yer aldığına dikkati çekti.

Özellikle siyasette yapılan eleştirilere acımasızca saldırıldığının altını çizen Enginyurt, "Ruh sağlığı açısından Türkiye'de ciddi bir sıkıntı başlamıştır. Depresif ilaç kullanımında son yıllarda büyük artışlar olduğu göz önüne alındığında, bu teklif hayırlı bir tekliftir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği teklifin arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

PARTNEROnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüşOnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüş
CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğizCHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz
CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değilCHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 yılında hacca gidecek vatandaşlar MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Suudi Arabistan TBMM

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

'Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.