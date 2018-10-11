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MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetenin yönelttiği İş Bankası hisseleriyle ilgili soruya 'İş Bankası'nda hissen mi var lan' diye yanıt verdi. Gazetecinin vekile yanıt dikkat çekti.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, “Lan demenizi yadırgadım” dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek “İş Bankası’nda hissen mi var?” diye karşılık verdi. (DHA)

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MHP mhp ordu milletvekili cemal enginyurt İş Bankası İzzet Ulvi Yönter muhabir

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
çakallar bu tarz konuşur...yazık....haram olsun aldığı maaşlar
Vekili böyle olunca, asılları gece yarısı sürü halinde bir kadını evinin önünde tehdit eder..
@huseyin_ozaltun hem çakal de hem eleştir tam bir ahmak
@akif83 ANLAMADIM, YAZDIKLARIMM ZORUNA MI GİTTİ
bu mhp. liler çok şımardı ak parti bunları taşımak zorunda değil
partisinden belli olmuyor mu mv neden sınava girmiyor da onların kanunlarındaki sınvalara giriyoruz vekil değil başımıza ali kıran bunlar
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