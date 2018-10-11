MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, “Lan demenizi yadırgadım” dedi.
Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek “İş Bankası’nda hissen mi var?” diye karşılık verdi. (DHA)
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