HABER

MHP Osmangazi’den Dündar’a tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimi, üçüncü kez göreve seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı sonuçla ustalık dönemine seçilen Başkan Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’nı ağırladı.

MHP Osmangazi’den Dündar’a tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimi, üçüncü kez göreve seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı sonuçla ustalık dönemine seçilen Başkan Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’nı ağırladı. Kendisini tebrik eden MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimine teşekkür eden Dündar, Cumhur İttifakı olarak Osmangazi’de birlik ve beraberlik içerisinde örnek çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezdiklerini ifade eden Dündar, “Vatandaşımızın karşısına hizmetlerimizle çıktık. Yeni projelerimizi hep birlikte anlattık. Osmangazi olarak büyük bir ilçeyiz. Buradaki başarı her yere yansıyor. Buradan Bursa’nın en uzak ilçesine bile mesaj verebiliyoruz. Vatandaşlarımızla aramızdaki diyaloğu her zaman sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Osmangazi ve Bursa’da zafer kazandık. Bu gönül birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP’li kardeşlerimize de fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Seyfi Seyfioğlu da seçim süresince Osmangazi’de cumhur ittifakı olarak güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, “Bu çalışmaların karşılığını çok şükür aldık. Yeni bir sistem olmasına rağmen bu süreci en iyi şekilde geçirdik. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hep birlikte daha güçlü bir şekilde 2023 hedeflerine doğru yürüyeceğiz” dedi.

MHP Osmangazi’den Dündar’a tebrik ziyareti

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
İlçelerde ulaşım çalışmaları sürüyorİlçelerde ulaşım çalışmaları sürüyor
“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.