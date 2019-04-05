MHP Osmangazi’den Dündar’a tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimi, üçüncü kez göreve seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı sonuçla ustalık dönemine seçilen Başkan Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’nı ağırladı. Kendisini tebrik eden MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimine teşekkür eden Dündar, Cumhur İttifakı olarak Osmangazi’de birlik ve beraberlik içerisinde örnek çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezdiklerini ifade eden Dündar, “Vatandaşımızın karşısına hizmetlerimizle çıktık. Yeni projelerimizi hep birlikte anlattık. Osmangazi olarak büyük bir ilçeyiz. Buradaki başarı her yere yansıyor. Buradan Bursa’nın en uzak ilçesine bile mesaj verebiliyoruz. Vatandaşlarımızla aramızdaki diyaloğu her zaman sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Osmangazi ve Bursa’da zafer kazandık. Bu gönül birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP’li kardeşlerimize de fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Seyfi Seyfioğlu da seçim süresince Osmangazi’de cumhur ittifakı olarak güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, “Bu çalışmaların karşılığını çok şükür aldık. Yeni bir sistem olmasına rağmen bu süreci en iyi şekilde geçirdik. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hep birlikte daha güçlü bir şekilde 2023 hedeflerine doğru yürüyeceğiz” dedi.



