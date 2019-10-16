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MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Rahatsızlığının ardından hafta başında mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görüldü.

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP, üç haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Fotoğraflarda Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da fotoğrafa "Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu düştü.

Geçirdiği üst solunum yolu rahatszılığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.

Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.


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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli fotoğraf

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