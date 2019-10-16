MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP, üç haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" denildi.
Fotoğraflarda Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü.
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/pi6sWjsgYv— MHP (@MHP_Bilgi) 16 Ekim 2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da fotoğrafa "Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu düştü.
Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli demek, itidal ve itimat demektir.
Devlet Bahçeli demek; milletini karşılıksız ve derin bir aşkla sevmek, onun mevcudiyetine yönelen bütün tehlike ve tehditleri sinesinde eritmek demektir. pic.twitter.com/PLKewrCpAI
Geçirdiği üst solunum yolu rahatszılığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.
Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum