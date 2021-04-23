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MHP Sancaklı'dan Thodex açıklaması

23.04.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, oğlu Mert Sancaklı'nın kripto para borsası Thodex'in ortağı olduğu iddiasını yalanladı. Sancaklı, yaptığı açıklamada "Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" ifadelerini kullandı.

MHP Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le 'Hoppara' adlı şirkete ortak olduğu iddiaları gündem olmuştu.

Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Sancaklı "Oğlum Mert Sancaklı ya da başka bir aile üyesinin şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağı bulunmamıştır ve bulunmamaktadır" dedi.

Sancaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP’den şerefimle milletvekilliği yapıyorum.

"EN KÜÇÜK LEKEYİ BİLE KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı Thodex’tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı’nın veyahut herhangi bir Sancaklı soyadının ekte sunulan 20 Eylül 2017 tarih 9412 sayılı sayfa 4773/474’te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi’nden de anlaşılacağı üzere hukuki ve fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda tüm gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklik ortaya çıktığında şahsıma, aileme ve partime saldırı yapanlar ise mahcup olacaklardır."


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MHP Thodex Faruk Fatih Özer

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