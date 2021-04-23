MHP Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le 'Hoppara' adlı şirkete ortak olduğu iddiaları gündem olmuştu.

Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Sancaklı "Oğlum Mert Sancaklı ya da başka bir aile üyesinin şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağı bulunmamıştır ve bulunmamaktadır" dedi.

Sancaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP’den şerefimle milletvekilliği yapıyorum.