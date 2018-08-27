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MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, seçim bölgesi olan Harran'a gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken kameralara çok konuşulacak görüntüler yansıdı. Özyavuz'u uğurlamak için toplananlar silahlarına sarılarak dakikalarca havaya ateş açtı...

Önceki gün Şanlıurfa'da AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve bir çok ünlü davetlinin
katılıp sanatçı İzzet Yıldızhan'ın konser verdiği aşiret düğününde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş edenlerin görüntülerini basına yansımış ve büyük tepki çekmişti. Bu oylayın hemen ardından silahların patladığı adres yine Şanlıurfa oldu.

Sözcü'nün haberine göre, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran'daki ziyaretleri sonrasında ilçeden ayrılırken kalabalıktan bazı kişiler tabancalarla havaya onlarca kez ateş açtı. Açılan ateş sırasında bazı çocukların korktukları bazılarının da yerdeki boş kovanları topladıkları görülürken, MHP Milletvekilinin ise olaya müdahale etmeyip, başıyla havaya ateş açanları selamlaması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İbrahim Özyavuz silah Harran Şanlıurfa

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