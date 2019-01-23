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MHP seçim çalışmalarına kilitlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da adaylarını tanıtacak - Seçim otobüslerini "Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" şeklinde giydiren parti, seçim meydanlarında "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" sloganını kullanacak

ESİN IŞIK - MHP, hem genel merkez hem de teşkilatlar bazında yerel seçim çalışmalarına kilitlendi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel eSeçimleri'nin hemen ardından 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanmaya başlayan MHP, çalışmalarına hız verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin MHP'ye dönüşmesinin 26'ncı yıl dönümü olan 24 Ocak günü belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Yerel seçime de AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı ile girecek olan MHP, bir yandan aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşırken, bir yandan da seçim materyalleri üzerinde çalışıyor.

Seçim sloganını, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" olarak belirleyen parti, bu ana temanın yanı sıra "Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı" ve "Türkiye ehline emanet" gibi sloganları da meydanlarda kullanacak.

Seçim şarkıları üzerinde çalışan MHP, seçim otobüslerini de "Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" şeklinde giydirdi.

Bu arada MHP, aday tanıtım toplantısı yapacağı Ankara Kapalı Spor Salonu'nu da yarın için hazırladı. Salonda yerel seçimde kullanılacak ana slogan yer aldı.

- Kampanya ekipleri

MHP, yerel seçimde kampanya çalışmalarını yürütmek üzere milletvekilleriyle Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini farklı ekipler halinde görevlendirdi.

81 ilde il başkanları ve MHP teşkilatlarıyla koordineli şekilde çalışacak olan kampanya ekipleri, Cumhuriyetin temel prensiplerinin ve kazanımlarının muhafazası için yerel seçimlerin taşıdığı değeri olanca gücüyle halka anlatmaya gayret edecek.

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