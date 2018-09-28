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MHP Simav ilçe yönetimi görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı ve 37 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri, MHP Başkanlık Divanı'nın kararı uyarınca görevden alındı.

MHP Simav ilçe yönetimi görevden alındı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı ve 37 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri, MHP Başkanlık Divanı'nın kararı uyarınca görevden alındı.
Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen MHP Simav İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı ile 36 kişilik yönetim kurulu üyeleri, görevden alındı. İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı, Genel Merkez'in gönderdiği görevden alınma yazısının Kaymakamlık tarafından kendilerine tebliğ edildiğini bildirdi. Sabancı, "Genel Merkez bizi görevden aldı ancak yeni bir görevlendirmede bulunmadı. Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar resmi işlemlerde herhangi bir aksamaya meydan vermemek için görevimizi sürdürüyoruz. Biz dava adamıyız" dedi.
Hangi gerekçeyle görevden alındıklarını bilmediklerini ifade eden Sabancı, "MHP Genel Merkezi tarafından Kaymakamlık kanalı ile bize tebliğ edilen yazıda, 'Görülen lüzum üzerine' yazıyor. 1,5 yıllık süreçte yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Simav'da iyi şeylere imza attığımıza inanıyoruz. Yeni görevlendirmeyi de merakla bekliyoruz" diye konuştu.

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