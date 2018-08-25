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MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin defalarca gündeme getirdiği af konusu Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da tartışılacak.

MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meclis açıldığında gündeme getirecekleri ilk kanun tekliflerinden birisinin af olacağını belirtti.

"VADETTİKLERİMİZİN BİRÇOĞU GERÇEKLEŞMİŞTİR"

MHP’nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen Kalaycı, “İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vadettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz.

mhp

"AF KONUSUNU SONUCA BAĞLAYACAĞIZ"

Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu.

Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum” dedi.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Mustafa Kalaycı af

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
AF EDECEĞİNİZ KİŞİLERİN YAKTIĞI CANLARA, ONLARIN YAKINLARINA SORDUNUZ MU, AF EDİYORLAR MI? MAFYA BOZUNTULARINI AF ETMEK İÇİN 9 TAKLA ATIYORLAR YİNE... AKP RANTİYENİN BORÇLARINI AF ETTİ YA.. BUNLAR DA KATİLLERİ, IRZ DÜŞMANLARINI, HIRSIZLARI VE SOYGUNCULARI AF EDECEK. SİZİ KİM AF EDECEK ACABA..?
ağzına sağlık kardeşim, altına imza atıyorum
@hikmetgungor dogrusunmilet icin degil eşkiye hırsız ugursuz katıle calışıyo af degil idamı hazırla
binlerce hulleyle görevden alınan kamusen li müdürler için niye iki kelime etmediniz.
mafya babası kurtarma operasyonu.
Devlet vatandasa karşı işlenen suçları affetme yetkisine sahip olmamalıdır..
Kimi ne hakla affedeceklermiş ?
7 kişiyi öldüren afla çıktı hakimiz haram olsun size
Mafya bozuntularını dışarı çıkarmak için bu çaba niye? Nasıl bir operasyon planlıyorsun Bahçeli
sayın bahçeli apoyuda salarsın artık bu beyin ile
Kim kimi affediyor? Siz mi mağdursunuz ki suçluyu af ediyorsunuz? Suçluyu Allah affedecek yada mağdur taraf. MHP neyin kafasını yaşıyor?
Bana veya yakınıma karşı işlediği suçtan dolayı ceza almış birini devlet affedemez.Bu dine,insanlığa aykırı.Allah bile kulunun hakkına girenlerin affını ancak kul affederse affediyor.Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir.Benim babamı,kardeşimi veya bir yakınımı öldüreni devlet affedemez
Ne afı be adam sen gündemizde ne var ondan konuşsana.Günden deyiştirmesini kurnazca biliyorsun.
Mafya babalarını afla kurtarıp sokak çetelerini yanına çekme operasyonu yapiyor Bay Bahçeli. çünkü sokağa hakim çeteleri gelecek seçimlerde rakiplere karşı kullanması kolay olur.
acaba karnı ac olupta simit calanmi affedilecek yoksa terirusler hirsizlik yolsuzluk yapan fetocularmi afedilecek cocuk texavuzculer tecavuz edenlermi mafyacilarmi niye aciklamiyor
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek kişi diktatörlüğü kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab hırsızlara çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.yüsüğümden başka servetim yoktur,birgün zengin olduğumu duyarsanız hırsızım diyen zengin olup hırsız olmuş.basın susturulmuşgazeteciler hapsedilmiş.basın gasp edilmiş,diktatör basını kurulmuş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,polis,savcı,hakim,asker,öğrenci fetöden hapse atılmış.khk lar ile 150 bin kişi hukuksuz işten atılmış.suriye de 1 milyon kişi akp tarafından katledilmiş.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA VERDİĞİNİZ SÖZÜ YERİNE GETİRİN
hırsızlık düştü gasp azaldı tabi size yaramıyor af cıkarın bakalım beledıye seçimlerınde ne alıcaksınız bizden
yazık yazık aptalca yorumlar yok mafya yok katil, hırsız vs ulan heppiniz sütten çıkmış ak kaşıksınız değil mi?? Biraz Empati Yapın..
mhpliyim deyipte bu adamı savunup miliiyetçilikten bahsedenlere ağır ağır söverim.
Askerlik sürelerini 9 aya düşecek diye yalan vaadleri de duyduk ama bir çalışma yok sadece bedelli çıktı oda para ve oy var diye çıkardılar
önce ülkedeki emeklilik te yaşa takılanlar hakkında bir şeyler yapın.
Hırsızları,tecavüzcüleri,katilleri, teröristleri, uyuşturucu satıcılarını af ederseniz hakkımı size helal etmem.
Affedilecek kişilerin cıktıklarında masum tek bir insanın bile kılına zarar vermeleri durumunda bahceli, ben kefilim dıyebılıyor mu? Neyse cezası bana verilsin dıyebılıyor mu? Boyle bır af cıkar sa verdıgım oy haram olsun. Allahta sizin belanızı versin
NE AFFI KARDEŞİM ADANLARIN 35 DOSYASI VAR HIRSIZLIK GASP DOLANDIRICILIK YAĞMA ÇÖKME ADAM KAÇIRMA IRZA GEÇME B... K YEME BAHÇELİ...BİR KİŞİNİN BAŞINA HASBELKADER BİR İŞ GELMİŞTİR AYNI SUÇU 1 VEYA 2 SEFER İŞLEMİŞTİR TAMAM FAKAT YÜZLERCE SUÇ İŞLEYENİ NE DİYE AF EDERSİNİZ CEZASINI HER SEFERİNDE KATLAYARAK VERİN DEFALARCA SÖYLEDİK BUNLARI CEZA KATLANARAK VERİLMELİ İNFAZ İNDİRİMİ ORTADAN KALDIRILMALI SAYIN BAHÇELİSENİN AMACIN NE HIRSIZIMI SAVUNMAK...
Mazlumun yanında olacağınıza CELLAT ların yanındasınız.En ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyeceğiniz yerde aflarını istiyorsunuz.Yazık ki ne yazık.
mhp mafya babalarını kurtarma peşinde
Senelerdir milliyetçi ayaklarıyla güzel ülkemizi sömürdünüz ve yetmedi bu ülkeye en büyük kötülükleri yapan bir partiyede sırf kendinizi kurtarmak için destek oluyorsunuz.Yazıklar olsun.
memleket iş, güç, aş derdinde. bunların derdine bak. ne kadar suçlu mafya bozuntusu varsa salalım.
ARTIK YETER YA BAŞINIZA BUYRUK AT KOŞTURUYORSUNUZ. EKONOMİ BUKADAR ÇÖKMÜŞKEN AF NEDİR KİMİ ÇIKARACAKSINIZ? ÜLKE BABANIZIN MALIYMIŞ GİBİ İSTEDİĞİNİZİ YAPIYORSUNUZ
katillerin mafyanın avukatlığını yapacağınıza emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözün.
Nasil cikmaz bi yola girdi af muhabbeti ? Sanki cok az suc var suca meyilli insan var bide suçlulari salin iyice karissin ortalik bu herif var ya tam bir seytan ölmüyoda geberesice
akp'ninyan sanayisi çalışıyor
Arkadaşlar af dediği basit suçlar borçlu,araba kazası falan filan tererüst veya mafyalar değil
ne af fı kardeşim hukuk belli kural belli yapmasaydı adam 20 yıl yemiş bunu bile bile suç işlemiş biz açlıktan ölelim ülke toplumuna zarar vermeyelim uyuşturucu satmayalım vs. siz kalkın bunun tersini yapanlara af verin
doğru bir karar, devlet resmi borçları yapılandırdı ve bu borçlardan dolayı hapis cezası çekenlerin suçu ne. dünyada karşılığı olmayan hem borcu öde hemde hapis yat.
oldu olacak fetoşcuları da kapsasın af babanız fetoşu da affedin sevinsin babanız
Ne affi kardesim millet idam istiyor teklif edilecek konuya bak sakamisiniz siz yoksa size oy veren insanlari aptal yerine mi koyuyorsunuz bunadi herhal?
Sayin Bahçeli; bir diger sözünüzde staj sigortasıydi onuda bi hatirlatayim bu konudada cok magdur var...sizcede cok sacma deilmi bu sigortayi devlet yapiyor ama eksik yapiyor...bir esnaf sigortasiz işci calistirsa hemen tepesine çökerler yada boyle bi sigorta kolu varmi esnafin yaptirabilecegi (ama devlet yapinca oluyo..emeklilige sayilmiyormus mus mus)
@serkanondokuz_2017 BUNA SAYIN DİYE HİTAP ETMEK APO YA RTE NİN SAYIN DEMESİ ŞEHİDE KELLE DEMESİ GİBİ BİŞEY.GÖRÜNTÜYE BAKMA.TÜRK GÖRÜNÜMLÜ MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ NE KADAR İŞBİRLİKÇİ VARSA HESABA ÇEKİLMELİ.BEDELİ BU MİLLET ÖDEYİP TEPEDE KALMANIN ENTRİKA FİLM FIRILDAK TİYATRO DÜZENLEMELERİN BU MİLLETE ORTADOĞUDA İSLAM COĞRAFYASINA 20 YILDIR BEDEL ÖDETMENİN GERİ DÖNÜŞÜ YARGILAMASI OLACAK.BÜTÜN OLANLAR UZAKTAN KUMANDA İLE OLMADI SORUMLULAR VAR İLLAKİ.BUNUN SLOGAN ATMASI EL KOL HAREKETİ SİZİ ALDATMASIN..BUNU TANIYIN
ülkede 15 temmuz 2016 öncesi yargının kimin elinde olduğunu herkes biliyor. AF GEREKLİDİR. AF ÇIKMALIDIR
hırsızlar yan kesiciler.. adam öldürenler. cinayet işleyenler. yuva yıkanlar.. terminatör gibi tekrar sahnelere cıkacaklar. bırakın yatsınlar icerde
Bahçeli kimlerin mezarını açıyorsun okadar canlari yakani çıkartma derdi nedir hayirdir eski tetikçilerimi çıkaracaksın..
hadi bakalım el birliğiyle ülkenin içine edin çıkartın köpeklerinizi cezaevinde çıktıktan sonra aynı suçları yine işleyecekler belli ama bir önerim var kim af istiyorsa tecevüzcüleri evlerine alsınlar
Maksat af değilde birilerini kurtarmak acaba
YA O KATİLLERİN VURDUĞU İNSANLARIN YAKINLARI ÇIKAN KATİLİ VURURSA SORUMLUSU KİM OLACAK .
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