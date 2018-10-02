MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir." dedi. MHP, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı'nı yaptı. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Toplantıda bir konuşma konuşan Genel Başkan Bahçeli, acıların paylaşıldıkça azalacağını, mutlulukların paylaşıldıkça artacağını belirtti. Bahçeli, "Mesela ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, karına kar katan, haksız kazanç ve servet edinen kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi, ne de milli mensubiyeti idrak ve özümsememiş utanmazlardır." ifadelerini kullandı. Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de durumunun aynı olduğunu belirten Bahçeli, "Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır?

Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır?

Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır?

Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına her durumda haline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır?" sorularını yöneltti.

Bahçeli, şöyle konuştu: "Döviz fiyatları indi, iniyor.

Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Nedir bu zor günlerde cüzdanını ve kasasını tıka basa dolduran hayasızlardan gördüklerimiz? Kötü günlerde hiç sesi sedası duyulmayandan, zoru paylaşmayı bilmeyenden, nimette önde, külfette en arkada olandan hiç milli şahsiyet çıkar mı? Hiç karakter ve kaliteye şahit olunur mu? İnsanlık bunlardan, Türkiye bu bereketsizlerden çok zarar görmüştür.Kendimizi ne dünyadan soyutlayabiliriz, ne de etrafımıza bariyerler dikerek sorunlardan uzak durabilir, gelişmelere mesafeli bakabiliriz.

Aksi bir tercih ve tutumun doğru olmadığına da inanırız. Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek bedhahlık değilse biliniz ki bencilliktir, edilgen benliktir, güdülen bir anlayıştır."