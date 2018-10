MHP TBMM Grup Toplantısı

Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de durumunun aynı olduğunu belirten Bahçeli, "Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır? Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır? Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına her durumda haline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır?" sorularını yöneltti.

- "Ne söz biter, ne de tepki diner"

Geçen hafta sonunda Kızılcahamam Patalya Otel’de milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerinin katılımıyla düzenlenen müşterek toplantının gayet başarılı geçtiğini aktaran Bahçeli, yerel seçimlere dönük strateji ve politikaların görüşüldüğünü, kabulünün sağlandığını bildirdi.

Parti olarak belediye başkanlarını "merkez yoklamasıyla" belirleyeceklerini anlatan Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkararak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacağız.

Mutlaka başaracağız, Allah’ın izniyle en iyi sonucu alacağız." dedi.

Bahçeli, "Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız.

İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz.

Eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki, biz de gafile söylenecek ne söz biter, ne de tepki diner." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın, "Cumhuriyet’in bekçisi, Türk milletinin ümidi" olduğunu kaydeden Bahçeli, "Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır.

Siyasetimizi müzmin ve mihnet içinde olduğunu sananların, partimizi muavenete muhtaç değerlendirenlerin aklına şaşar, kendi ayaklarına kurşun sıkmamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

(Sürecek)