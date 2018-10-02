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MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir" - "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkararak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacağız" - "Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir." dedi.

MHP, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı'nı yaptı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Toplantıda bir konuşma konuşan Genel Başkan Bahçeli, acıların paylaşıldıkça azalacağını, mutlulukların paylaşıldıkça artacağını belirtti.

Bahçeli, "Mesela ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, karına kar katan, haksız kazanç ve servet edinen kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi, ne de milli mensubiyeti idrak ve özümsememiş utanmazlardır." ifadelerini kullandı.

Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de durumunun aynı olduğunu belirten Bahçeli, "Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır?
Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır?
Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır?
Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına her durumda haline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır?" sorularını yöneltti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Döviz fiyatları indi, iniyor.
Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Nedir bu zor günlerde cüzdanını ve kasasını tıka basa dolduran hayasızlardan gördüklerimiz? Kötü günlerde hiç sesi sedası duyulmayandan, zoru paylaşmayı bilmeyenden, nimette önde, külfette en arkada olandan hiç milli şahsiyet çıkar mı? Hiç karakter ve kaliteye şahit olunur mu?

İnsanlık bunlardan, Türkiye bu bereketsizlerden çok zarar görmüştür.Kendimizi ne dünyadan soyutlayabiliriz, ne de etrafımıza bariyerler dikerek sorunlardan uzak durabilir, gelişmelere mesafeli bakabiliriz.
Aksi bir tercih ve tutumun doğru olmadığına da inanırız. Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek bedhahlık değilse biliniz ki bencilliktir, edilgen benliktir, güdülen bir anlayıştır."

- "Ne söz biter, ne de tepki diner"

Geçen hafta sonunda Kızılcahamam Patalya Otel’de milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerinin katılımıyla düzenlenen müşterek toplantının gayet başarılı geçtiğini aktaran Bahçeli, yerel seçimlere dönük strateji ve politikaların görüşüldüğünü, kabulünün sağlandığını bildirdi.

Parti olarak belediye başkanlarını "merkez yoklamasıyla" belirleyeceklerini anlatan Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkararak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacağız.
Mutlaka başaracağız, Allah’ın izniyle en iyi sonucu alacağız." dedi.

Bahçeli, "Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız.
İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz.
Eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki, biz de gafile söylenecek ne söz biter, ne de tepki diner." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın, "Cumhuriyet’in bekçisi, Türk milletinin ümidi" olduğunu kaydeden Bahçeli, "Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır.
Siyasetimizi müzmin ve mihnet içinde olduğunu sananların, partimizi muavenete muhtaç değerlendirenlerin aklına şaşar, kendi ayaklarına kurşun sıkmamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli grup toplantısı MHP TBMM

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