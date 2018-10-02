MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya, "Almanya, Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ’yü terör örgütü olarak, hem de PKK’dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ’cüleri iade etmelidir." dedi. Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'nin, 24 Haziran 2018 Pazar günü, çok zorlu şartlarda yapılan bir seçimin ardından 50 milletvekili ile Meclis’te grup kurma hakkını elde ettiğini anımsattı. "Yapamazlar dediler, yaptık. Başaramazlar dediler, başardık." ifadesini kullanan Bahçeli, "(Yüzde 2-3 oy alırlar, erirler, çökerler, grup bile kuramazlar) diye nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık; sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar, donuk donuk baktılar, şoktan şoka girdiler. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı yürekten kutluyorum." diye konuştu. 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda yine çok çalışacaklarını belirten Bahçeli, seçim beyannamesinde vadettikleri ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacaklarını bildirdi.

- BM'ye eleştiri Geçen hafta düzenlenen 73. Birleşmiş Milletler Toplantısı'nın sadece günü kurtardığını, durumu idare ettiğini, belagat ve demagojiye ev sahipliği yaptığını anlatan Bahçeli, "Afrika denildi mi safariyi akıllarına getirenler, Ortadoğu denildi mi yer altı zenginliklerini düşünenler, bir damla petrolü bir damla kandan değerli bulanlar bize hangi insanlık dersini, hangi insani erdemleri anlatacaklardır? Anlatsalar bile inandırıcı olacaklar mıdır?" diye sordu. Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in ana yapısı ve karar alma şekli değişime uğramadıktan sonra barış ümitlerinin, adalet çağrılarının, huzur ve istikrar arayışlarının asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak, insanlığın, Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin ağzına baktığı bir küresel organizasyondan bir şey çıkmasının, yaralara merhem olmasının "akıl dışı" olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletlerin, uluslararası sömürü çarkının kaynağı, emperyalizmin makyaj ve maskesi olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, "Birleşmiş Milletler önce insan temelli olmalıdır.

Sonra devletlerin eşit temsil, karar ve katılımına imkan sağlamalıdır. Birleşmiş Milletler ahlaki ve vicdani temelde; adil ve hakkaniyet ölçülerine müzahir şekilde yeni baştan planlanmalı ve yapılandırılmalıdır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın etkili, kendi içinde tutarlı olduğunu, Türkiye’nin duruşunu teyit ettiğini aktaran Bahçeli, "Trump’ın ekose siyaseti, ucube düşünceleri, tabansız ve temelsiz sözleri, ticaret ve ekonomik operasyonları insanlığın gelişim ve ilerleyişini durdurmaya çalışsa da, hevesi kursağında kalacak, beyhude provokasyonları Amerikan halkı tarafından mahkum edilecektir. Zulümle abat olanın akıbeti her zaman berbat olacaktır." diye konuştu. - "Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin son derece faydalı olduğunu, körelen ilişki ağlarının tekrar canlanmaya başladığını ifade eden Bahçeli, "Türkiye ile Almanya’nın arasındaki buzların erimesi, soğuklukların yavaş yavaş giderilmesi, yeni ve temiz bir sayfa açılma hedefi olumlu bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, "Dileğimiz gerginlik, kopuş ve ayrılış değil, uyum ve işbirliğidir.

Ne var ki Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Sayın Erdoğan’la düzenlediği basın toplantısında FETÖ konusundaki tespit ve değerlendirmeleri hem izaha muhtaç hem de oldukça hatalıdır." dedi.

Merkel'in özetle "FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama daha çok delile, bilgiye, FETÖ’yü PKK’yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandığını hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu: "251 vatan evladının şehadeti delil değil mi?

2 bin 194 vatan evladının yaralanması delil değil mi? 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı?

Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor?

Bu esef ve endişe verici tutumunu hangi çevre ve odaklar tahkim ediyor?

Hainin delili mi olur?

Teröristin belgesi mi araştırılır, Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir. Bildiğimiz kadarıyla sayın Merkel denize düşmemiştir, o halde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hıyanete tamam dememiştir. Bu da açıktır.

Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir.

Peki bu FETÖ’ye müsamahasını, FETÖ’ye ilgi ve hassasiyetini nasıl yorumlayacağız?

Bunu dostluk ve müttefiklik ilişkilerine nasıl sığdıracağız?

Bir Alman atasözü der ki 'ağaçlar gökyüzünde yetişmez.' El hak doğrudur. FETÖ konusunda delil istemek, gökyüzünde ağaç dikmeye yeltenmektir, bununla da yetinmeyip dikmediğini yetiştirmeye heves etmektir.

Bu denli hezeyan, bu kadar hakikat ihlalidir.

Eğer cesaretleri varsa, yürekleri yetiyorsa desinler ki, FETÖ’yü seviyoruz, FETÖ’nün arkasındayız. Kaldı ki daha tutarlı, daha dürüst olurlar.

Hiç olmazsa niyetler belli olur, ittifaklar netleşir, karanlık işbirlikleri berrak şekilde açığa çıkar." Almanya Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğinde, Türkiye aleyhine yaptığı ağır, haksız ve mesnetsiz eleştirilerinin ne misafirperverliğe, ne de devlet adamlığı kisvesine uygun düşmediğini belirten Devlet Bahçeli, "Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ’yü terör örgütü olarak, hem de PKK’dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ’cüleri iade etmelidir. Korkmasınlar, teröristlere sadece döktükleri kanların, teşebbüs ettikleri darbenin bedeli hukuk nezdinde, bağımsız mahkemeler önünde kat be kat ödettirilecektir." diye konuştu.