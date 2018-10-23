MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik herhangi bir ittifak beklentilerinin, ittifak arayışlarının, ittifak niyetlerinin gelinen bu aşamada artık kalmadığını belirterek, "İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Yerel seçimlere kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız." dedi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sundukları kanun teklifinin, mana ve muhtevası itibariyle bir af olmadığını söyledi. "Teklifimizin tartışmasız yanındayız, arkasındayız." ifadesini kullanan Bahçeli, "Gevşeme yok, vazgeçmek yok, geri dönüş yok. Şu anda demir parmaklıkların ardında özgürlük düşü kuran kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclise kuşkusuz güveniyoruz." diye konuştu. Kanun teklifini sadece "cezaevleri boşalsın" diye vermediklerini dile getiren Bahçeli, "Bizim cezaevlerini boşaltmak için böylesi bir teklifi yaptığımızı dile getirenler ya ne dediğimizi anlamıyorlar ya da safa yatıp havayı bulandırmak, keçeyi suya atmakla oyalanıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Teröristleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast eden suçluları, katilleri, istismarcıları, tecavüzcüleri, kadın cinayeti işleyen alçakları istisna tuttuklarını belirten Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: "Diyorlar ki 'uyuşturucu kullananlar şartlı ceza indirimiyle salıverilecekler'. Kanun teklifimizi sadece bu temele indirgemek, sadece bu eksene sabitlemek tarifi olmayan insafsızlıktır.

Yaptığımız vicdanımızın sesini dinlemek, adaletin çağrısına riayet etmektir.

Samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur. Cezaevlerinde uyuşturucu suçundan dolayı 36 bin 212 hükümlü, 14 bin 174 tutuklu olmak üzere toplam 50 bin 386 kişi bulunmaktadır. Bunların çoğu kullanılan, tutsak düşürülmüş, muhtaçlıkları sömürülmüş, vicdanları rehnedilmiş, aklı kiralanmış kişilerdir.

Bunların önemli bir bölümü ıslah olmuşsa, pişmanlık göstermişlerse, hatalarını anlamışlarsa ve de bir fırsat istiyorlarsa, görmeyelim mi, duymayalım mı, konuşmayalım mı?

Allah için söylensin, istisnalar hariç, cezaevlerinde bulunanlar insan değil mi? Onların hayata dönme, topluma karışma hakları yok mu?

Ne yapalım, alayını birden fırınlara atıp da yakalım mı? Ne isteniyor? Hepsini birden vagonlara doldurup meçhul ve geri dönüşü olmayan sürgüne mi yollayalım?

Bunları topluma kazandırmak için siyaset sorumluluk almasın mı?

Uyuşturucu en hassas olduğumuz sorunlardan birisidir.

Milliyetçi-ülkücü hareketi uyuşturucu konusunda tartışmaya açmak hiç kimsenin harcı, hiç kimsenin haddi değildir.

Biz bu musibetle kıran kırana mücadele ettik, ediyoruz."

Bahçeli, ne hakikatten ne de haysiyetten asla ödün vermeyeceklerini vurgulayarak, "Uyuşturucuyla MHP'nin ismini yan yana getirmek biliniz ki cehalet değilse, cinayettir." dedi. Uyuşturucu baronlarını konuşan olmadığını, uyuşturucu ticareti yapan, bu işten servet kazanan, "doğu batı uyuşturucu trafiğini yönlendiren şerefsizlerin", "hatırlı ve arkası olan insanlık müsveddelerinin" üstüne gidenin hiç bulunmadığını savunan Bahçeli, "Hadi baronların yakasından tutalım.

Hadi siyasetten iş dünyasına kadar yer tutmuş uyuşturucu tacirlerini analarından doğduklarına pişman edelim.

Bu konuda sorumluluk almayan, zehir tacirlerine dünyayı dar etmek için her teşebbüse destek vermeyen bin defa namert olsun.

Biz maşeri vicdana müzahir kanun teklifimizi sunduk.

Söz ve karar sırası artık TBMM'nindir." diye konuştu. -"İttifak niyetimiz kalmadı" "MHP olarak bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız, kararlıyız." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemle diyorum ki hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, geri adıma zorlanmasıyla, yok sayılmasıyla, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır.

Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmasıyla, üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşayamayacaktır.