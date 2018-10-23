MHP TBMM Grup Toplantısı

"Malum şahıslar diyor ki 'Öğrenci Andının okutulması veya okutulmaması yargının değil, yasama veya yürütmenin işidir.' Tamam da yargıya intikal etmiş bir konunun vuzuha erdirilmesi yanlış mıdır? Kusurlu mudur? Diyorlar ki 'Danıştay 8. Dairesi anayasa ve yasalara aykırı karar vermiştir.' Bu nasıl bir saptırmadır? Nasıl bir şuur kaybıdır? Hukukun keyfi yorum ve değerlendirmelerine alışmış olanlar, işlerine gelmediği zaman neden rahatsız ve huzursuz oluyorlar? Diyorlar ki 'yargı denetimi idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlıdır.' İyi ya, Danıştay 8. Dairesi önüne gelen bir müracaata bakmış, hukuka aykırılığı tespit etmiş, temyiz yolu açık olmak şartıyla kararını vermiştir. Bu hazımsızlığın maksadını nasıl yorumlayalım? Neymiş, Danıştay 8. Dairesi hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış. Kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası takdir hakkını bizzat kullanmış. Bunların hepsi zırvadır, uydurmadır, temelsizdir.

Danıştay 8. Dairesinin "çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp attığını" dile getiren Bahçeli, bunu takdir ve tasvip ettiklerini kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti:

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türklüğü etnik kimliğe indirgemenin, Türkçülüğü ayıplayıp hakir görmenin "Türk milletine sıçratılmış zillet çamuru, sürülmüş zehirli leke" olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesapların, bölgesel ve küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost, kim düşman bilelim." dedi.

Papaz kararına ses çıkaramayanlar, Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan, hukuktan bahsetmeye başlamışlardır. Üstelik milli kimliğin kapsayıcı ve kuşatıcı olmasına, kimseyi dışlamaması gerektiğine sanki aksi bir durum varmış gibi vurgu yapmışlardır. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir.

Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve milli kimliğin inkar edilemez duyuşu, duruşu ve dile gelişidir. Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Çalışkanım demek çarpıklık mıdır? Milli kimliği çayın içinde erimiş şeker diye yutturmaya kalkışan, bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan, içindeki MHP husumetini saklayamayan gafiller unutmasınlar ki MHP'nin kıpkırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır.

Türklükle İslam'ı karşı karşıya getirmek kelimenin tam manasıyla vatana ve millete ihanettir. 2. Abdülhamit Oğuz soyludur, Türk'tür, Türk milletinin iftiharıdır, kendisine yakışanı yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk'tür, 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' sözünü bayraklaştıran, Türk milletinin gür, güçlü ve kahraman sesidir. Türk milleti bu hürmet ve rahmetle andığımız büyüklerimiz sayesinde var olmuştur, bundan sonra da onların ahfadı tarafından geleceğe bağımsızlık ve milli kimlikle taşınacaktır."