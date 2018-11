MHP TBMM Grup Toplantısı

"Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu karışık kişi bulunuyorsa ekranlara geçip ahkam kestiğini veya buldukları gazete sayfalarında yazıp çizdiğini" belirten Bahçeli, "Bu zevat hele bir cevap versin, her şeyi bitirdiniz, her konuyu çözüme kavuşturtunuz da geriye sadece 'Türk milleti kimdir' sorusuna cevap aramak mı kaldı? Nedir meseleniz, nereye varmak emelindesiniz, nereye ulaşmaktır derdiniz?" diye sordu.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar pervasızlaşan, Türk ve İslam dünyasına açık tehdit haline gelen yeni küresel emperyalizm, teslimiyeti reddeden milletleri parçalamaya odaklanmıştır. Yeni dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük engel milli devletler ve güçlü millet varlığıdır. Bu nedenle küreselleşme, milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle paylaşılmasını ısrarla dayatmaktadır. Bunun olmaması halinde alt kimliklerin tahriki devreye sokulmaktadır. Senaryonun özü 'ya üste bağlan ve egemenliği paylaş, ya da alta in paylaşarak çözül' biçiminde formüle edilmiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz, bu saldırıya son nefesimize kadar, bedeli her neyse ödeyerek direneceğiz, iblisin bacağını kıracağız. Biz 'herkes eşittir Türkiye' diyen bir fikri olgunluğa, biz milletimizin her ferdini Cenab-ı Allah’ın eşsiz bir emaneti gören manevi doygunluğa, hiç kimsenin kökenine, yöresine, anasının diline bakmayan hoşgörü ve vicdani duyuşa sahip Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Ama Türklüğümüzle de Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız, kara çaldırmayız, 'Türküm, doğruyum, çalışkanım" demekten de yorulmayız."

