MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan yönetiminin Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir?" dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir soruna dönüştüğünü belirtti.

Bu cinayet üzerinden siyasi restleşmelerin, gizli kapaklı pazarlıkların, bölgesel planlamaların, ekonomik hesapların biteviye yapıldığını belirten Bahçeli, "Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nın Kutusunu açmıştır. Türkiye dışında herkes mezkur cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır." diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018 saat 13.14'te, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğundan içeri girdiğini, aynı tarihte Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm ekibinin ise saat 12.14'te konsolosluk binasına giriş yaptığını anımsatan Bahçeli, "Merhumun, başkonsolosun odasına alınmasıyla cinayet planı anbean devreye sokulmuştur. Türkiye'ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte intikal eden Suudi katiller, planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır." ifadesini kullandı.