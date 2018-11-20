MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonomideki sorunlar siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız." dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün Mevlid Kandili'nin idrak edildiğini anımsatarak, Mevlid Kandili'nin, Hz. Peygamber'in bütün zamanlara hitap eden, bütün insanlığa umut ve huzur vadeden evrensel mesajlarını değerlendirme bakımından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Hz. Peygamber'in dünyayı şereflendirmesiyle birlikte umut kapılarının aralandığını, toplumların hasret kaldığı huzur ve refahın yeniden yeşerdiğini dile getiren Bahçeli, "Biliyoruz ki İslam toplumları dinimizin ana rotasından ne zaman sapmış ve Efendimizin duruşundan ne zaman savrulmuşsa anında krize sürüklenmiş, derin bir uçuruma yuvarlanmıştır. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde, Müslüman coğrafyası öyle bir buhrana gerilemiştir ki katliamlar seriye bağlanmış, haksızlıklar ve adaletsizlikler yaygınlaşıp yoğunlaşmıştır." diye konuştu.

Bir yanda karıncayı bile incitmekten korkan yüce bir gönül duruyorken, diğer yanda Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri bile gözünü kırpmadan işleyebilen, işletebilen, taht ve taç uğruna her rezalete 'tamam' diyen çukur ve cüce bir azınlık bulunduğunu belirten Bahçeli, "Medeniyet beşiği Ortadoğu harap ve bitaptır. İslam ülkelerinin perişanlıkları; haktan, halktan, ahlaktan ve maneviyattan kopuk yönetimlerinin kokuşmuşluğu isyan ve infial ettirecek düzeylerdedir." değerlendirmesinde bulundu. "Emperyalizme uşak düşmüş, İblis'in Truva Atı haline gelmiş kim varsa bilinsin ki Müslüman Türk milleti olarak nefesimiz enselerinde, elimiz de lekeli yakalarında olacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Bunlarla hesaplaşmayı ne yarınlara ne de yanlarına asla bırakmayacağız. FETÖ budur, IŞİD böyledir, yüce dinimizi istismar eden diğer alçak ve aşağıların aşağısı terör örgütleri aynısıdır." dedi. Ortadoğu'dan yapılan silah alımlarının, küresel silah alımlarının yüzde 32'sini oluşturduğunu, ayrıca 2013 ile 2017 arasında küresel silah satışının, bundan önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 20 arttığını belirten Bahçeli, canilerin ekmek alır gibi silah aldıklarını kaydetti.

Bahçeli, "Körfez'deki dolar milyarderleri, El Kaide ve benzerlerine yaptıkları gibi teröristlere yapılan silah satışlarını finanse edecek kadar insanlıktan ve onurdan mahrum olmuşlardır.

Bu ne kadar utanç verici bir ilkellik ve ilkesizliktir. Yoksulluk, İslam ülkelerine sinmiştir. Yozlaşma, İslam ülkelerine nüfuz etmiştir. Yolsuzluk, İslam ülkelerine demir atmıştır. Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre, diğer yanda bir dilim ekmek, birazcık hak, özgürlük ve demokrasi için mücadele eden milyarlarca insan, vicdan sahibi her insanı derinden yaralamaktadır." diye konuştu. -"Caniyle taktik ilişki kurulamaz" Türkiye'ye devamlı engeller çıkaran, müzakereleri tıkayan AB anlayışının bir bakıma iflasın eşiğinde olduğunu dile getiren MHP lideri Bahçeli, ticaret savaşlarının, ekonomik sorunların, siyasal anlaşmazlıkların ve egemenlik mücadelelerinin AB'yi karar aşamasına doğru hızla savurduğunu söyledi. Diğer yandan Fransa'nın başını çektiği, Almanya'nın yeşil ışık yaktığı, ABD Başkanı Trump'ın sert bir şekilde karşı çıktığı "AB ordusu" kurma fikrinin, 58 yıllık bir arayışın sonucu olarak tekrar gündeme geldiğini anımsatan Bahçeli, "Kimin ordu kurup kimin kurmayacağı, işin özünde bizim meselemiz değildir. Ancak, AB ordusunun kurulma düşüncesi resmileşirse bölgesel ve küresel zeminde büyük bir açmaz ve cepheleşme kaçınılmaz olabilecektir." dedi.

"Kiminle müttefiksek, şu işe bakınız ki beka mücadelemizde karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti: "Kiminle NATO şemsiyesi altında buluşmuşsak, şu kepazeliğe bakınız ki Türk ve Türkiye düşmanlarına destek verdiklerini görüyoruz.

Bu husumetin kaynağında ne vardır?

Bizimle hem ittifak kurup hem de sakalımızı yolmaya çalışan, kolumuzu kanadımızı kırmak için uğraşan ülkeler ne yapmayı, hangi sonuca ulaşmayı akıllarından geçiriyorlar?

İttifak ahlak ister, adamlık ister, adanmışlık ister, eşitlik ister, fedakarlık ister, karşılıklı ilke ve hassasiyetlere bağlılığın yanında, hakkaniyetli hürmet ister.

Bir tarafın mağlup görülüp, diğer tarafın muzafferlik tasladığı ilişki ağından onurlu bir ittifak çıkmaz, kalıcı ve kavrayıcı bir mutabakat çıkamaz. Müttefiklik, adı konmamış mahkumiyet, kabulü sağlanmamış mağduriyet falan değildir.

Aynı zamanda Türkiye seçeneksiz hiç değildir.

Üstte ittifak, dipte ihtilaf içinde olmak; önde müttefiklik pozları verip, arkada muhasım hale gelmek rezaletin daniskasıdır, hezimetin dik alasıdır, kandırmacanın zirve noktasıdır.

Böylesi garabet hasıl olursa, ki vardır, buna ne diyelim, neye sayalım, nasıl görelim?

Güney sınırlarımız boyunca arkamızdan iş çevriliyor.

Hangi taşın altını yoklasak karşımıza ABD-YPG ortaklığı çıkıyor.

Neymiş, ABD'nin YPG'yle olan ilişkisi taktikselmiş, eylem odaklıymış, geçiciymiş.

Türkiye bu bahaneleri yemez, bu oyalamaları yutmaz.

Caniyle taktik ilişki kurulamaz, kurulsa bile bunun adı taktik değil, çukur bir ortaklık olacaktır." -"Farkındayız, sokaklar karıştırılmak isteniyor" ABD'nin, Türkiye'nin içişlerine karışmayı, asayiş ve milli güvenliği için yapılan emniyet tedbirlerini sorgulama ve yargılamayı "iş ve meslek edindiğini" belirten Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Gezi kalkışması çerçevesinde gözaltına alınanlara destek verdiğini, keyfilikten bahsettiğini, "endişeliyiz" diyecek kadar karanlık niyetini belli ettiğini dile getirdi. Bahçeli, "PKK/YPG'ye silah vermek, FETÖ'ye yardım ve yataklık yapmak onursuz bir keyfilik, endişe verici bir gafillik değil de nedir? Gezi'nin aktör ve finansörleri olduğu iddia edilen kişi ya da kişilerle hukuk dairesinde mücadelenin neresi keyfi, neresi kaygı vericidir?" sorularını yönelten Bahçeli, " ABD içişlerimize karışma mezuniyetini, süren ve sürdürülen soruşturma ve kovuşturma safahatlarıyla ilgili hüküm verme hakkını kendisinde nasıl görebilmektedir? Onu bıraksın, FETÖ elebaşını ne zaman iade edecek, bunu söylesin. Terör devleti kurma çalışmalarına ne zaman son verecek, bundan bahsetsin." diye konuştu.

Bahçeli, koordinat yüklemesi yapılabilen, patlayıcılarla donatılan dronları, terör örgütü PKK'nın kullanmaya başladığını anlatarak, "Hain terör örgütü bu yöntemleri kimlerden öğrendi, kendi ağırlığının onlarca katı patlayıcı taşıyabilen insansız hava araçlarını hangi alçak ülkelerden sağladı? Farkındayız, sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar bileniyor.

Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor.

FETÖ-PKK, iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor.

Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor.

" ifadesini kullandı. -"Türkiye'yi teslim alamazsınız" Ekonomideki sorunların, siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapıldığını dile getiren MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonların tertiplendiğini kaydetti. Bahçeli, "Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız." dedi.