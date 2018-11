MHP TBMM Grup Toplantısı

Bir yanda karıncayı bile incitmekten korkan yüce bir gönül duruyorken, diğer yanda Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri bile gözünü kırpmadan işleyebilen, işletebilen, taht ve taç uğruna her rezalete 'tamam' diyen çukur ve cüce bir azınlık bulunduğunu belirten Bahçeli, "Medeniyet beşiği Ortadoğu harap ve bitaptır. İslam ülkelerinin perişanlıkları; haktan, halktan, ahlaktan ve maneviyattan kopuk yönetimlerinin kokuşmuşluğu isyan ve infial ettirecek düzeylerdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Körfez'deki dolar milyarderleri, El Kaide ve benzerlerine yaptıkları gibi teröristlere yapılan silah satışlarını finanse edecek kadar insanlıktan ve onurdan mahrum olmuşlardır. Bu ne kadar utanç verici bir ilkellik ve ilkesizliktir. Yoksulluk, İslam ülkelerine sinmiştir. Yozlaşma, İslam ülkelerine nüfuz etmiştir. Yolsuzluk, İslam ülkelerine demir atmıştır. Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre, diğer yanda bir dilim ekmek, birazcık hak, özgürlük ve demokrasi için mücadele eden milyarlarca insan, vicdan sahibi her insanı derinden yaralamaktadır." diye konuştu.

Bir yanda "Atatürk ilah değildir" diyenle, diğer yanda "Atatürk benim ilahımdır" diyen provokatörlerin, iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar gerdiklerini, sabırları zorladıklarını belirten Bahçeli, "Türkiye'yi vahim bir türbülansa itmek, yeni bir demokrasi dışı arayışa çekmek isteyenler şunu çok iyi bilsinler ki; Türk milleti, şiddeti ne olursa olsun, her ihaneti, her rezaleti, her felaketi yerle yeksan etmeye, hainlerin emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getirmeye hazırdır, bunu başaracak kudrete sonuna kadar haizdir." diye konuştu.

"Allah'ın verdiği bir canımız vardır, bu can vatana da millete de Türklüğün geleceğine de bin defa kurban olsun, son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini "İç ve dış niyet sahiplerini uyarıyorum; Türkiye'yi teslim alamazsınız, Türk milletini yenemezseniz, Türk vatanını bölemezsiniz." diyerek tamamladı.

(Bitti)