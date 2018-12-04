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MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

Genel Başkan Devlet Bahçeli: (1) - "İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP'den aldığı suflelere boş yere güvenmesin, bizim nazarımızda günahtan kurtulmadıktan, tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra Meclis araştırma önergeleri yalnızca zaman israfı, buruşturulup atılacak kağıt parçalardır" - "Devşirmelerle yola çıkmak, çıkarcıların yakasına rozet takmak, inkarcılarla ağız birliği yapmak edepsizliktir" - "Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın. Milletin şamarını yerseniz Hanya'yı da Konya'yı da öğrenir, Oslo'yu da İmralı'yı da görür, kendinizi mekap giyerek dağda taşta bulursunuz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP'den aldığı suflelere boş yere güvenmesin, bizim nazarımızda günahtan kurtulmadıktan, tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra önergeleri yalnızca zaman israfı, buruşturulup atılacak kağıt parçalardır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2006'dan beri toplanan ve Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen İslam Konferansı'nın geçtiğimiz günlerde Berlin'de yapıldığını anımsattı.

"Almanya'da ve 'Almanya için bir İslam' sloganıyla toplanan konferans skandaldır, aymazlıktır, inançlarımıza hakarettir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Ne kadar Türkiye muhalifi varsa konferansa davet edilmiştir. Bizi daha da öfkelendiren husus ise açık büfede domuz etinin servis edilmesidir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmak, İslam'ı yeniden tanımlama küstahlıklarıyla birlikte, Almanya için İslam projesini sahnelemek tek kelimeyle camiyi kiliseye hapsetme izansızlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ezanın hür sesini çanın gürültüsüyle bastırmak, İslam dinine hakaret seferleri düzenlemek Almanya'nın ne haddinedir?" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Almanya İçişleri Bakanlığı İslam Konferansı düzenleme yetkisini nereden almış, böyle bir hakkı kendisinde nasıl görmüştür? Almanya'nın ılımlı İslam taraftarlarının veya dinler arası diyalogcuların izinden giderek yüce dinimizi FETÖ'cülerin iş birliğiyle keyfi şekilde yorumlaması tüm Müslümanlara, tüm inananlara ihanettir."

-Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Almanya'yı ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "PKK'lılardan ve FETÖ'cülerden fırsat bulup" fotoğraf karelerinden çıkarak, sözde konferansa tek bir söz edemediğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız:
Neymiş, Türkiye'de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Almanya'dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir?
Bununla da kalmıyor, hem kutuplaşmadan şikayet edip hem de ilerici halk kitlelerinin Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmak için mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini aklınca ileri sürüyor.
Akıl akıl, gel çengele takıl, durum budur.
Akıl olmayınca ne yapsın sakal, tablo aynen böyledir."

"Sayın Kılıçdaroğlu tavsiyem olsun, aklına geleni işleme, her ağacı taşlama, Allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seni ve zihniyetini HDP de kurtaramaz, çürük İP de tutamaz.
CHP Genel Başkanı, ilerici halk kitlelerini biliyorsa gerici halk kitlelerini de mutlaka hafızasında taşıyordur. Gerici diye kast ettikleri; makarnacı, kömürcü, bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar diye aşağılanan milyonlar ise halt ettiğini, yine mayına bastığını, yine sınıfta kaldığını kendisine hatırlatmak isterim.
Gerici diye suçladığı vatan evlatları milli ve manevi değerlere sahip olanlar ise Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın ki biz de gericiyiz, biz de geri kalmaya seve seve hazırız.

Zillet şemsiyesinin altında buluşanlar bu milletin değerlerine, bu milletin köküne, bu milletin ruhuna, bu milletin tarihine tamamen yabancıdır.
İşleri güçleri istismardır, yalandır, aldatmadır, kandırmacadır.
Devşirmelerle yola çıkmak, çıkarcıların yakasına rozet takmak, inkarcılarla ağız birliği yapmak edepsizliktir.
Sırayla Meclis araştırma önergesi verirler, kendileri çalıp kendileri oynarlar, üç beş kişiyle siyasi amigoluk yaparlar, döner sosyal medyadan tezvirata heves ederler.
Bre cahiller, solumuza flu bakıyoruz demedik mi?
Zilletten gelen Allah'tan gelsin diye tavır göstermedik mi?
Cumhur İttifakı'ndan başka her yere kapalı olduğumuzu söylemedik mi?

İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP'den aldığı suflelere boş yere güvenmesin, bizim nazarımızda günahtan kurtulmadıktan, tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra önergeleri yalnızca zaman israfı, buruşturulup atılacak kağıt parçalardır.
Bu zilletin ortakları, yakında göğe direk denize kapak önergesi verirlerse, aya merdiven Mars'a otoban için Meclis'e önerge sunarlarsa hiç kimse şaşırmasın, şaşkınlık yaşamasın.
Bir söz vardır; delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur, aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir.
Sanıyorum anlayan anladı, anlamayan da zillete çoktan daldı. CHP-İP verkaçıyla hazırlanan, HDP'nin tezahüratı eşliğinde varlık bulan Meclis araştırma önergeleri siyasi butlandır, bizim için doğmadan ölmüştür.
Çünkü niyetleri kötüdür, hedefleri kirlidir, maksatları arızalıdır.
Bizim onlarla işimiz yoktur ama meselemiz vardır, hesabımız vardır, 31 Mart 2019'da bu hesap sandıkta görülecektir."

-"Şansınızı fazla zorlamayın"

Devlet Bahçeli, yeni bir çözüm süreci için "kendini akil sanan bazı akılsız ve zeka özürlülerin Oslo’da toplandıklarını" belirterek, "Bu kadar yolu tepip şu kış kıyamette niye Oslo'ya kadar giderler, anlamak zordur.
Hemen sınırımızın diğer tarafına geçip Kandil'e gitseler, orada bir mağara deliğinde oturup çözüm gevişi getirseler, bir daha da geri dönmeseler hem zahmete katlanmazlar hem de kendilerini yormazlardı." dedi.

"Akil geçinen akılsızlar aramızda dolaşan terörist hayranlarıdır." diyen Bahçeli, "PKK’nın düdüğünü çalarlar, haçlıların bekçiliğini yaparlar, melanetin beşiğini sallarlar, her şey olurlar, her kılığa girerler, elbette sadece Türk olamazlar, olmaya da takatleri ve nefesleri yetmez.
Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Bunlarda ne arar bu özellikler?" açıklamasını yaptı.

Yine bildik isimlerin sahnede olduğunu, yine malum ülkenin bir enstitüsünün ön planda bulunduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bakın yarım akıllı çürük akiller, anladığınız dilden değilse bile Türkçe konuşuyorum, kulak verin, sözlük varsa elinize alıp sözlerimi tercüme edin. Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın. İsterseniz PKK'ya katılın, isterseniz Avrupa kadrosuna karışın ama Türk milletinin sabrını zorlamayın, tahammülünü yanlışa yormayın.
Milletin şamarını yerseniz Hanya'yı da Konya'yı da öğrenir, Oslo'yu da İmralı'yı da görür, kendinizi mekap giyerek dağda taşta bulursunuz.
Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, üstünü başınızı yırtmayın, çözüm çığlığı atmayın, zira meydan boş değildir, MHP'nin gözü üzerinizdedir."

(Sürecek)

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