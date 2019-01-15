MHP TBMM Grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin, "Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine 'tamam' diyen senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın "travmatik bir kişilik bozukluğuna savrulduğunu, gözünü nefret bürüdüğünü" belirterek, "Zannederseniz ki Twitter başında bitmek bilmeyen bir nöbete girmiştir. ABD Başkanı Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını, Türk milletinin hiçbir zulmete eyvallah etmeyeceğini ya unutmuş ya da hafızasının ve etrafının oyununa gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Biz diyoruz ki zalimle gelen düğün bayram.

İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun. Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür." diyen Bahçeli, ABD Başkanı'nın yine şaşırdığını, yine sinirleri gerdiğini bildirdi.