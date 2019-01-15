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MHP TBMM Grup toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "(Trump) Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine" - "Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girip önümüze çıkan haini, bulduğumuz katili mahvı perişan etmek helali hakkımızdır, vatan borcumuzdur, milli namusun gereğidir" - "Hükümete diyorum ki asla çekinmeyin, asla alttan almayın. Allah şahittir ki yanınızda MHP, arkanızda millet, himaye eden de Yüce Allah'tır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin, "Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine 'tamam' diyen senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın "travmatik bir kişilik bozukluğuna savrulduğunu, gözünü nefret bürüdüğünü" belirterek, "Zannederseniz ki Twitter başında bitmek bilmeyen bir nöbete girmiştir. ABD Başkanı Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını, Türk milletinin hiçbir zulmete eyvallah etmeyeceğini ya unutmuş ya da hafızasının ve etrafının oyununa gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Biz diyoruz ki zalimle gelen düğün bayram.
İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun. Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür." diyen Bahçeli, ABD Başkanı'nın yine şaşırdığını, yine sinirleri gerdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı Twitter mesajını "tam anlamıyla düşmanlık ötesi" olarak niteleyen Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı bir defa PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görüyorsa, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlendiriyorsa ya cehaletin mihveri ya da caniliğin mihmandarıdır. Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile ihanettir. Trump’ın PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görmesi, Kürtler diye tarif etmesi su katılmamış alçaklık, su götürmez küstahlıktır." değerlendirmesini yaptı.

- "NATO ittifakı komadadır"

Trump'ın "Türkiye'nin teröristlerle mücadele etmesi halinde ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedeceği" paylaşımında bulunduğunu anımsatan Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:

"Senin doların varsa Türk milletinin imanı var.
Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var.
Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap.
Senin tehditlerine 'tamam' diyen senin gibi olsun.
Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine.

Bu saatten sonra Fırat’ın doğusuna girip önümüze çıkan haini, bulduğumuz katili mahvı perişan etmek helali hakkımızdır, vatan borcumuzdur, milli namusun gereğidir. Suriye’nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için teröristler ve bazı bölge ülkeleri arasında görev taksimi yapanlar Türkiye’yi hafife alan, yok sayan sömürgecilerdir. Kürt kökenli kardeşlerimizi teröristlerle bir ve aynı gören bir meczuba, Twitter bekçisi bir mecnuna diyorum ki hodri meydan, Türk milletinin kitabında ne kaçmak ne de korkmak yazmaktadır. Trump’ın mesajını paylaştığı andan itibaren Türkiye ile ABD arasındaki on yılları bulan müttefiklik ilişkisi yoğun bakıma alınmış demektir.
NATO ittifakı komadadır. Teröristleri Türkiye’ye tercih eden bir ABD Başkanı bizim nezdimizde yok hükmündedir.
Trump’a diyorum ki aç kalabiliriz, açıkta yaşayabiliriz, yoksul düşebiliriz, ekonomik kayıplara maruz kalabiliriz ama size boyun eğersek, sizden aman dilersek, sizden medet umarsak bize yazıklar olsun, yani hayat bize haram zıkkım olsun.
En iyi bildiğiniz şey öldürmek, en iyi yaptığınız kumpas kurmak, komplo icat etmek.
Türkiye Cumhuriyeti bağımsızdır, egemen bir devlettir.
Kimseden emir almayız, kimseden izin almayız, kimseden icazet istemeyiz."

"Trump'ın sözüyle hareket etmek, tehditlerine 'tamam' demek yok olmak, tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına gelecektir." ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmak, ardından muhtemel uçuşa yasak bölge ilanı teröristlere 'al da at' dercesine gollük pas vermektir.
Kısacası yeni bir özerk yönetim, yeni bir Barzani modelidir.
Bu aşamada hükümete diyorum ki asla çekinmeyin, asla alttan almayın. Allah şahittir ki yanınızda MHP, arkanızda millet, himaye eden de Yüce Allah'tır."

(Sürecek)

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