MHP TBMM Grup toplantısı

- "Kozları ellerinden alınsın istiyoruz"

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasından dolayı istifa etmesi gerektiğini iddia eden siyasi partilerin "eğri okla doğru hedefi vurmanın hevesinde" olduklarını belirten Bahçeli, "Bu yanlıştır, maksatlıdır, arızalı bir tutumdur." dedi.

Yıldırım'ın, Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifasına gerek olmadığına göre, bununla bağlantılı bir görev olan TBMM Başkanlığından da istifasına gerek bulunmadığını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Seçimleri sabote etme amacı taşıyan istifa polemiklerinin bir an önce sonlandırılıp asıl gündeme geçilmesi elzemdir, acildir.

Bize göre Sayın Yıldırım’ın istifasına gerek yoktur.

Buna rağmen 'istifa etmeliydi, etmemeliydi' tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14. maddesi akla ve mantığa uygun en kalıcı çözüm yoludur.

Bu kapsamda TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde başkanvekillerinden birisine yazıyla vekalet görevi verebilecektir.

Böylece her itiraz, her suçlama, her polemik bıçak gibi kesilecektir.

Sayın Yıldırım TBMM Başkanı olmasına rağmen propaganda yasaklarına doğal olarak uyacak, görevinin imkanlarını kullanamayacaktır. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. 31 Mart 2019’da siyasi sonlarını yaşayacak zillet ortaklarının istismar kozları ellerinden alınsın istiyoruz."

