MHP TBMM Grup Toplantısı

CHP ve DSP heyetleri bir araya geldi

CHP ve DSP heyetleri bir araya geldi

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

"CHP Genel Başkanı da dünkü grup konuşmasını perişan bir ruh haliyle yapmış, ipliği pazara çıkan, foyası ortaya dökülen bir zihniyet eşliğinde gerçekleştirmiştir. Konuşmasının bir yerinde, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni eklediğini ifade etmiş, bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş.

CHP'nin parti yöneticilerinin YSK'nin son karar için toplanacağı pazartesi gününe kadar tehdit edici, terbiye dışı ifadelerle son kozlarını oynadıklarını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP ve peşine taktığı çıkar ortakları İstanbul seçimlerine hile karıştırmışlar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlardır." ifadesini kullanan Bahçeli, sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun ve şüpheler oluştuğunu söyledi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, günlerdir İstanbul seçimlerinin konuşulduğunu, sandık yolsuzluğuyla ilgili tespitlerin belge ve delilleriyle YSK'ye sunulduğunu anımsattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, herkesin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili kararına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bir arpa boyu yol alamamaktan bahsedenler art niyetlidir, sinsi hesap peşindedir." dedi.

CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor, atı arabanın ardına koşuyorlar. Önde TC tabelasını asarlar, arkada 'YPG bize mi saldıracakmış' diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar.

Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta TC tabelasını koyarlar, arkada HDP’yle buluşurlar, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuvayımilliye pozu verirler, arkada 'kuvayımelanet'e kucak açarlar.

Çünkü önde başka, arkada başkalar.

Önce TC'yi asarlar, sonra da hıyaneti askıya çıkarırlar.

Diyorum ki sizin neyinize Türkiye Cumhuriyeti, varın gidin zilletin neferleri."

-"İstanbul kanunsuzluğa teslim edilmemiştir"

Bahçeli, YSK'nin iddiaları araştırmasından CHP'li yöneticilerin neden telaşlandığını sorarak, "Nedir onları korkutan, gocunduran?

CHP Genel Başkanı niye öfke patlaması yaşamıştır?

İP'in başındaki şahıs niye su kaynatmıştır?

HDP'yi hoplatan nedir?

Adaletin yerini bulması sağlanmasın mı?" diye konuştu.

"Çok şükür YSK yapılan itirazları görüşmüş, oy çokluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir." ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, YSK'nin kararına "akıllara ziyan ve darbe" diyenlerin "asıl siyasi cuntacı, gerçek sicilli darbe severler" olduğunu belirtti.