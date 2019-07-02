MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet sistemi tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete, ne de demokrasiye hiçbir yararının olmayacağını belirterek, " Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadar yanındayız, arkasındayız." dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kefili milli irade ve Türk tarihi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin keyfi olarak kurulmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşama azminin, payidarlık iradesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün aynen tecellisi ve tescili olduğunu, siyasi istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50 artı 1’e çıkması muhkem ve muteber bir sayısal çoğunluktan daha çok müstesna bir uzlaşmayı, muazzam bir kucaklaşmayı sağlamıştır.

Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini pek çok badireye uğraya uğraya, birçok sorunla boğuşa boğuşa sonunda bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değildir. Aksini iddia ve ilan edenler müfteridir, münafıktır, müptezeldir." diye konuştu.

9 Temmuz günü yeni sistemin bir yılını dolduracağını anımsatan Bahçeli, kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla oturmasının, kurum ve kurallarıyla güçlenmesinin zaman alacağını dile getirdi. "Dünya üzerinde hiçbir hükümet sistemi kısa sürede umut edilen fayda ve sonuçları tam manasıyla vermemiş, verememiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, bunun da son derece normal, beklenen ve ölçümü yapılan bir durum olduğuna dikkati çekti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde var olan uyum sorunlarının aşılmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirten Bahçeli, "Bize göre Türkiye’nin yönetim sisteminden kaynaklanan zafiyetleri son bulmuş, nihayete ermiştir. Bu gerçeğe rağmen, sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete, ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır." dedi. Müflis tüccar nasıl eski defterleri karıştırıyorsa, iki yüzlü siyaset bezirganlarının da eski sisteme dönüş yollarını aramaya koyulduklarını ifade eden Bahçeli, "Son bir yıllık geçmişin bütün olumsuzluklarını yeni sisteme yükleme teşebbüsleri zeka özründen ziyade akıl eksikliği, ahlak zayıflığı, köhne ve kötürüm bakışın neticesidir.

Bunlar ne istiyorlar, neyi amaçlıyorlar?

Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün?

Devletteki sonuçsuz güç ve yetki mücadeleleri yeniden mi alevlensin?

Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı düşünüyorlar?

15 Temmuz’da başı ezilen işgal girişiminin farklı kanallardan, farklı bünye ve maskelerle tekraren tedavüle girmesini mi ümit ediyorlar?

Karar alma mekanizmalarının çatışmasını ve çökmesini mi arzuluyorlar?" sorularını yöneltti.

-"CHP’den hiçbir halt olmayacaktır" Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı’nın partisiyle olan bağını sorgulayarak 'Tarafsızlık referandumuna hazırız' diyor.

Türkiye durup durup referandum mu yapacak?

16 Nisan’da Türk milleti iradesini göstermedi mi?

Daha neyin tarafsızlığından, neyin referandumundan bahsediliyor? Kılıçdaroğlu, öncelikle Türkiye’nin karşı tarafında yer almasından dolayı nedamet getirsin, içine düştüğü vahim sapmayı, tehlikeli savrulmayı düşünsün, şahsı için dert etsin.

Eğer aklı varsa da kendine saklasın.

HDP’yle aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur.

PKK’yla aynı bloğa girenden öğreneceğimiz bir şey olamayacaktır. FETÖ’ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye’nin tezlerini savunamayan, bekayı bilmeyen, belaya kucak açan CHP Genel Başkanı’nın tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur.

CHP önce suyu bulandırmakta, sonra da bundan rahatsız olduğunu açıklamaktadır.

Bu siyaset tarzı çürüktür, güdüktür, güdümlüdür, bayağıdır.

Bilinmelidir ki CHP’den hiçbir halt olmayacaktır.

Ruhunu CHP’ye satan İP’ten, yuları Kandil’e teslim edilmiş HDP’den bu memlekete, bu millete en küçük hayır gelmesi bile düşünülemeyecektir.

Bunlar zilletin sacayağıdır, Türk milleti bunları başından mutlaka savacaktır.

CHP demek kriz demektir, kaos demektir, kavga demektir, kargaşa demektir.

İster sevsinler, ister sevmesinler, durmayıp papatya falı açsınlar, baktılar olmuyor hemen tanıdık medyumlara koşsunlar, fakat ne yapsalar boştur, ne etseler nafiledir. Çırpınışları da boşunadır.

Zira Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Bu gelecek de bir gün gelecek, millet zilleti eninde sonunda alt edecek, hakikat çirkefi ve siyaset çirkinliğini inanıyorum ki kalbura çevirecektir." -"Tahrip ve tahrif etme girişimleri" Başını CHP’nin çektiği zillet ittifakının, büyükşehir belediyelerindeki mevzi kazanımları dikkate alıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef almasının "ne kadar isabetli bir öngörüde bulunduklarını açıkça gösterdiğine" işaret eden Bahçeli, "CHP zihniyeti Gezi Parkı komplosunun içindedir, bir kez daha yeşermesi için ortam kollamaktadır. 7-8 Ekim olaylarının aktif ve cani provokatörleriyle aynı çizgidedir. Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla aynı yolun yolcusudur." dedi. Türkiye’nin kuyusunu kazmak için sıraya girenlerin yeni hükümet sistemini gözden ve gönülden düşürmenin peşinde olduklarını savunan Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız. Ancak yeni hükümet sistemini birinci yılı bile dolmadan tahrip ve tahrif etme girişimleri Türkiye düşmanlarına zeytin dalı uzatmak, onlara el sallamak, karşılarında selam durmaktır." değerlendirmesini yaptı.