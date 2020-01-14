MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir." dedi.

Bahçeli, 9 Temmuz 2019'den sonra ilk Meclis Grup Toplantısı'nı yaptı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Bahçeli, sözlerine "Geceye sabredene gündüzü bahşeden Allah’a şükürler olsun. Hasret buzlarının vuslat sıcaklığıyla eritilmesini nasip eden Allah’a hamdüsenalar olsun." ifadeleriyle başladı.

Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra Meclis grup toplantımıza katılan her kardeşime, her dava ve yol arkadaşıma taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. İmanımız budur, inancımız budur, ihtiramla bekleyip itinayla gözlediğimiz de bu şekildedir." diye konuştu.