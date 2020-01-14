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  4. MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir" - "Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur" - "Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir." dedi.

Bahçeli, 9 Temmuz 2019'den sonra ilk Meclis Grup Toplantısı'nı yaptı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Bahçeli, sözlerine "Geceye sabredene gündüzü bahşeden Allah’a şükürler olsun. Hasret buzlarının vuslat sıcaklığıyla eritilmesini nasip eden Allah’a hamdüsenalar olsun." ifadeleriyle başladı.

Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra Meclis grup toplantımıza katılan her kardeşime, her dava ve yol arkadaşıma taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. İmanımız budur, inancımız budur, ihtiramla bekleyip itinayla gözlediğimiz de bu şekildedir." diye konuştu.

"Hiç şüphesiz en iyisini bilen Allah’tır." diyen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyarı, daha bahadırı olmayacaktır.
Derler ki kader gayrete aşıktır.
Gayret edeceğiz, garaz ve gaileleri birlikte aşacağız.
Sabredeceğiz, musallat olan musibetleri beraberce alaşağı edeceğiz.
Akledeceğiz, adımlarımızı isabetle atıp yürüyüşümüzü ağız birliği ve ahenk içinde sürdüreceğiz. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzakçılara tuzak kuran vardır, Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar.
Eğer yürek yemedilerse, eğer meydanı boş zannetmedilerse kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle titreyip kendilerine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuytu yerlere saklanmak zorunda kalacaklardır. "

- "Biz ülkücü doğduk"

Şehit ve gazi yuvası MHP'nin üzerinde hesap yapılamayacağını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Yarım asrı aşan bir millet şaheseri üzerinde karalama ve kurcalama yapılamaz.
Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere, edepli ve erdemli gönüllere bakarız. Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin, bu cepheyi yıkamazlar, millet ve vatan sevgimize gölge edemezler.
Çünkü biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur, bu kader çizgisi ezelden ebede Türklüğün bekasına başını koyan her mümtaz ve muhterem insanın şaşmaz ve sapmaz istikametidir."

(Sürecek)

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