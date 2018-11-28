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MHP toplantısında Sandra Bullock’lu öneri

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

MHP’nin hafta sonu Antalya’da gerçekleştirdiği belediye ve il başkanları toplantısında, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘yerel seçim’ önerisi geldi.

MHP toplantısında Sandra Bullock’lu öneri

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, ünlü Hollywood yıldızı Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton başrollerini paylaştığı “Our Brand Is Crisis/Bizim Adımız Kriz” filmini “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları” başlıklı sunumda örnek gösterdi.

Film, “Amerikalı politik danışmanın Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini” konu ediniyor. Yılmaz filmden bir kareyi, “Evrensel bir oyunun farklı sahnelerde aynı senaryo ile sergilenmesi” açıklamasıyla paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Yılmaz, sunumunda, “Yeni Medya Yeni Siyaset” başlığıyla sosyal medyaya da özel vurgu yaparken, “Fikirlerin kısa manifestolar olarak gösterildiği ortam olan Twitter yeni nesil politika için çok önemli” dedi.

‘Mutfağa girin’

Sunumdaki, “Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim” başlığı altında yer alan “Tenkitlerinizde ‘sandviç tekniği’ni uygulayın. Çay saatleri düzenleyin. İnsanlara sizi hatırlamaları için ‘portrenizi içeren’ çay paketleri hediye edin. Bunlar mutfağa giren ‘Truva Atı’nız olacaktır” önerisi de dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Sandra Bullock Billy Bob Thornton

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zavallı mehape siz film izleyip AKAPE ye bastonluk yapın
TAKTİKLE BİLMEMNEYLE KOLTUK KORUMA TELAŞININ ADI SİYASET OLMUŞ. YANİ ÜLKE BİTELİ ÇOK OLMUŞ.
MHP Bu tarz filmlerle seçmenden kopmuştuuur. MHP YAHUDİ SERMYAEYELİ,YAHUDİ ZİHNİYETLİ REJİSÖRLERİN VE TAKTİKLERİNİN PEŞİNDEN KOŞA KOŞA NE TÜRK MİLLETİNE-NE ÜLKEMİZE NE DE İNSANLIĞA FAYDASI OLMAYAN,MİLLETİNİ,ŞEHİDİNİ SATANLA KOLKOLA OLAN HIYANET MERKEZİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR. Bırakın lafla salata yapmayı.
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