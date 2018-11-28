MHP toplantısında Sandra Bullock’lu öneri

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, ünlü Hollywood yıldızı Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton başrollerini paylaştığı “Our Brand Is Crisis/Bizim Adımız Kriz” filmini “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları” başlıklı sunumda örnek gösterdi.

Film, “Amerikalı politik danışmanın Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini” konu ediniyor. Yılmaz filmden bir kareyi, “Evrensel bir oyunun farklı sahnelerde aynı senaryo ile sergilenmesi” açıklamasıyla paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Yılmaz, sunumunda, “Yeni Medya Yeni Siyaset” başlığıyla sosyal medyaya da özel vurgu yaparken, “Fikirlerin kısa manifestolar olarak gösterildiği ortam olan Twitter yeni nesil politika için çok önemli” dedi.

‘Mutfağa girin’



Sunumdaki, “Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim” başlığı altında yer alan “Tenkitlerinizde ‘sandviç tekniği’ni uygulayın. Çay saatleri düzenleyin. İnsanlara sizi hatırlamaları için ‘portrenizi içeren’ çay paketleri hediye edin. Bunlar mutfağa giren ‘Truva Atı’nız olacaktır” önerisi de dikkat çekti.



