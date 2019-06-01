"MHP umut verici bulmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak MHP'nin bu süreci dikkatle takip ettiğini aktardı.

Yargı Reformu Strateji Programı'nın 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyeti baz ve esas aldığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur.

MHP, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır.

Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir.

Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır."