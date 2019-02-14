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MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden getirildi

MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak İl Başkanlığı görevine Ayhan Kınden getirildi.

MHP Uşak İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Kınden, genel merkezin takdiri üzerine Uşak İl Başkanı olarak görevlendirildiği söyledi.

Yerel seçimlerde başarılı olmak için var gücüyle çalışacaklarını belirten Kınden, "Beni bu göreve layık gören genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel seçimde başarılı olacağımızdan kimsenin endişesi olmasın, birlik ve beraberlik için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Öte yandan görevden alınan eski MHP Uşak İl Başkanı Halit Görgülü ise sosyal medya hesabı üzerinden "Fitne ve bozgunculuk hareketine karşı her zaman parti genel merkezinin ve liderimizin yanında olduk, sadakatten hiç ayrılmadık. Nasıl ki buhranlı süreçte dimdik ayakta durduysak bundan sonra da liderimiz Devlet Bahçeli’nin her an yanında ve emrinde olmaktan bir an geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

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