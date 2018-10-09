MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.

