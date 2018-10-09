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MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 04:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın

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