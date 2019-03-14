"MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de kardeşimizdir"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na yönelik nitelendirmelere tepki göstererek, "Şunu net bir şekilde söylüyorum, MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için 'kem söz sahibine aittir' deyip, gülüp geçeceksiniz." dedi.

Partisinin Manisa programı kapsamında Salihli ilçesini ziyaret eden Akşener, Kurudere Caddesi'nde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Akşener, yerel seçimlerde olumlu bir ortamda rekabet etmek istediklerini belirterek, "Ancak bize hoş olmayan isimler takıyorlar. Biz adaylarımız için sizin teveccühünüzü istemek, sizi ikna etmek için buradayız. Şunu net bir şekilde söylüyorum, MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için 'kem söz sahibine aittir' deyip, gülüp geçeceksiniz ama neden böyle yapıyorlar ve kocaman kocaman konuşuyorlar. Çünkü mutfak yanıyor da ondan." diye konuştu.

Salihli ziyaretinin ardından Sarıgöl ilçesine geçen Akşener, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasına üzüm üreticilerini selamlayarak başladı, ilçedeki bağların jeotermal enerji santrallerinin tehdidi altında olduğunu öne sürerek, üzüm üreticilerinin sorunlarını çözeceğini söyledi.