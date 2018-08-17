MHP ve İYİ Parti iddiası olay yaratacak!

İYİ Parti’ye geçmeden önce Devlet Bahçeli için 'Tek liderimizdir' diyen bazı isimlerin, İYİ Parti’den yapılan “Gömleklerimizin üzerine İYİ Parti ceketi giydik” açıklamasına itiraz ettiği öne sürüldü. Kulislerde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İYİ Parti’yi “merkez sağda” konumlandırmak istediğine dikkat çekilerek, gelecek günlerde İYİ Parti içinde “çözülmelere neden olabileceği” belirtildi. MHP kaynakları, bunun çoğunlukla ülkücüler arasından olabileceğini, Bahçeli’nin de yeniden İYİ Parti içindeki bazı ülkücülere “ MHP’ye gelin” davetinde bulunabileceğini iddia edildi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Akşener’in seçim döneminde, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile “eşit şartlarda yarışılması gerektiğine” yönelik sözleri ile seçim sonrası HDP’ye ilişkin, “Kürt siyasal hareketi” nitelendirmesi nedeniyle de çözülmelerin olacağı ifade ediliyor. Akşener’in, partisinin Afyonkarahisar’daki kampında, genel başkanlığı bıraktığını açıklaması ve olağanüstü kurultay kararı almasının da ülkücü tabanda rahatsızlık yarattığı bu gelişmeler sonrasında İYİ Parti’ye geçen MHP’lilerden partiye çok sayıda ziyaret olduğuna da vurgu yapılıyor.

MHP'NİN ŞARTLARI



MHP ’nin geri dönüşler için ise bazı şartları var. Bu noktada parti tüzüğündeki disiplin hükümlerinin baz alınacağı ifade ediliyor. Partide, 1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimleri sonrasında yaşanan olağanüstü kurultay sürecinde, parti tüzüğündeki disiplin hükümlerine göre, “partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara söz, yazı şekillerde aleyhte davranışlarda bulunan, parti içerisinde huzursuzluk ve geçimsizlik yaratan, Genel Başkan ve partinin yönetimine ilişkin hakarette bulunan” kişilere kapılar tamamen kapanacak. "ASLA BU PARTİDE YER ALAMAZ"



MHP’de, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, “Bundan sonra bu isimler asla bu partide yer alamaz” dediği isimlerin İYİ Parti’de genel başkan yardımcıları olan Koray Aydın, Ümit Özdağ, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan, Akşener’in avukatı Feridun Bahşi olduğu konuşuluyor. PARTİYE DÖNÜŞLERİ ZOR



Yemin töreninde kürsüden bozkurt işareti yapan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de yeni dönemde MHP’ye geçeceği konuşuluyor. “İYİ Parti’deki ülkücülerin partiden tasfiye edileceği iddialarının da MHP’den gelebilecek davetin kabul edilmesinde etkili rol oynayacağı” belirtiliyor. İYİ Parti’nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa eden Nevzat Bor, Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri’nin de istifa ederken “Partide bir başarısızlık olduğunda ülkücüler sorumlu tutuluyor” sözlerinin bu durumu yansıttığı dillendiriliyor. Ancak MHP’de, “Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun partiye dönüşünün zor olduğuna” dikkat çekiliyor.