MHP ve İYİ Parti'den hükümete İdlib baskısı

İYİ Parti lideri Akşener de "Daha ne bekliyorsunuz? Mikrofon delikanlılığını bırakın" diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de verdiği kayıpların artması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve muhalefetteki İYİ Parti'den hükümete tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme açılmasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin meclis grup toplantısına İdlib'deki kayıplara değinerek başladı. Akşener "Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmedim can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de 10 Şubat tarihindeki saldırıda ölen askerlerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak ve Enes Alper hayatlarını kaybetti.

CHP İdlib için genel görüşme istedi

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engiz Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na genel görüşme açılması için bir önerge sunuldu. Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de yaşananlar ülkemiz için büyük bir güvenlik tehdididir. İdlib, 2011'den bu yana süren Suriye'deki savaşın ülkemizin önüne getirdiği en büyük faturalardan birisi olmuştur. Bölgedeki cihatçı terörist unsurların akıbeti, İdlib'den ülkemize yönelen sivillerin içinde bulundukları koşullar, İdlib'deki TSK gözlem noktalarımızda bulunan askerlerimizin can güvenlikleri ve sınır güvenliğimiz, İdlib'le ilişkili olarak bir an önce çözüm bekleyen hususların bir kısmıdır. Sahadaki gelişmelerin hızı, İdlib'deki askerlerimizin can güvenlikleri meselesinin aciliyeti ve yukarıda belirtilen diğer konularla ilgili olarak uluslararası hukuka uygun olarak acil tedbir alma zorunluluğu TBMM'nin olaya süratle dahlini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti için genel görüşme açılmasını istiyoruz."

DW, DHA / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe