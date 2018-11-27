MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim Burhan Yaz için karar

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yaz ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Yaz, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi de reddeden Burhan Yaz, baskı ve yönlendirmeyle alınan ifadesini, okumadan imzaladığını öne sürdü.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gittiğinde devlet yurdu çıkmadığı için özel bir yurtta kaldığını anlatan Yaz, "Bu yurt okula uzak olduğu için bir arkadaşımın önerisiyle okuluma yakın başka bir yurda geçtim. Daha sonra cemaat yurdu olduğunu öğrendiğim bu yurtta kısa süre kaldım ve ayrıldım." dedi.

"HSYK'DA ONCA MÜFETTİŞ VAR"

Önceki ifadesinde HSYK müfettişi bazı kişilerin adını verip bu kişilerle örgüt içinde aynı sohbet grubunda bulunduğunu söyleyen Yaz, mahkeme huzurundaki savunmasında, "Bu kişilerle aynı sohbet grubunda olmamız söz konusu değil. Bu kişilerin adını neden verdiğimi bilmiyorum. Tamamen içinde bulunduğum psikolojinin etkisiyle bu isimleri verdim. Aklıma bu isimler geldi. Bununla ilgili psikolojik rapor talep ediyorum. 23 yıllık meslek hayatım var. Bana söylense ben de inanmam ama bunu yaşadım." şeklinde beyanda bulundu.