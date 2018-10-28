MHP yerel seçime hazırlanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde Antalya'da partili belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, belediye başkanlarına 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim çerçevesinde partinin seçim stratejisi hakkında bilgi verilecek.

Belediye başkanlarına, yerel seçimlere yönelik beklentiler kapsamında teşkilatla uyumlu çalışma, vatandaşlarla buluşma, kadınlara yönelik etkinlikler, sosyal medya kullanımı da dahil olmak üzere, pek çok başlık altında yapılması gerekenler anlatılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bazı genel başkan yardımcılarının da sunum yapacağı toplantıda öncelikle "Üretken belediyecilik" ve MHP'nin ilkeleriyle ilgili belediye başkanları bilgilendirilecek.

MHP'de bir süredir yerel seçimlere yönelik kurulan üç kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor ve mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin dosyaları inceliyor. Bu kapsamda "Pekiyi" alan ve yeniden aday gösterilecek bazı belediye başkanlarının olabileceği de tahmin ediliyor.