MHP Yerel Seçimler İçin ‘Beka Sorunu’ İddiasıyla Yola Çıktı

Türkiye’nin geleceği açısından “devlet, vatan, bayrak, Türklük bekadır” görüşünü kaydeden Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerini de “beka seçimi” olarak niteledi. Bahçeli, “Siz bakmayın zillet ittifakı onu demiş, bunu söylemiş. Siz bakmayın kim kime kulp takmış, kim kiminle düşüp kalkmış. Tarih ne diyor ona bakın, millet ne diyor ona bakın, ecdat ne diyor ona bakın, 50 yıllık şerefli mazimiz neyi işaret ediyor, neyi ifade ediyor ona kulak verin. Nefsimize diz çöktüremezsek, davamızı devleştiremeyiz. 'Ben' dersek, bencilce hareket edersek, davayı yüceltemeyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içinde olmalıyız. Hem belediye hem de beka diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi de herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştu.

Bahçeli, salondaki partililerden “Cumhur İttifakı”na destek verilmesi konusunda da söz aldı. Bahçeli, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır mısınız? Cumhur İttifakı’nın hedeflerine ulaşması hususunda tüm gücünüzle çalışacak mısınız? Belediye başkan adaylarımızı şehirlerinizin yönetimine getirecek misiniz? Doğrudan aday çıkarmadığımız seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı’nın adaylarına gönül huzuruyla destek olacak mısınız? Zilleti mağlup edecek misiniz? Söz veriyor musunuz?” diye sordu. Salondan sorularına “evet” yanıtı alan Bahçeli, “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” sloganını ifade etti.

ABD’nin “güvenli bölge” önerisine de karşı çıktı

Bahçeli, konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeme getirdiği Türkiye’nin güney sınırında Suriye topraklarında “güvenli bölge” kurulması görüşüne sert tepki gösterdi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını artık inandırıcı görmediklerini belirten Bahçeli, “Türk milleti Fırat’ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km’lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye’de olmalıdır. Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu’da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye’ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir” dedi.