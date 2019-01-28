MHP Yerel Seçimler İçin ‘Beka Sorunu’ İddiasıyla Yola Çıktı

Türkiye’de 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimler için iktidar partisi AKP’yle birlikte “Cumhur İttifakı” işbirliğiyle belediye başkan adaylarını belirleyen MHP, yerel düzeydeki seçimleri “ülke için bir beka sorunu” olarak niteleyerek kampanyasını başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugün Ankara’da Türkiye genelinde AKP’yle birlikte ittifak adayları olarak gösterdiği 3’ü büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere 931 belediye başkan adayını tanıttı. AKP’yle ittifak kararı alınmasına karşın her iki parti bazı illerde ve ilçelerde seçimlerde ayrı adaylarla yarışacak. Ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde MHP, AKP’nin adayını destekleyecek. AKP’nin ise, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyeleri için MHP’nin adaylarını desteklemesi bekleniyor. MHP, aday tanıtım toplantısını bugün yaparak, 12 Eylül askeri darbesiyle o dönem MHP’nin kapatılması sonrasında 1993 yılında siyasi yasaklar kaldırıldıktan sonra 24 Ocak’ta yeniden MHP adına dönüş yapılmasının 26’ncı yıldönümünü de kutladı.

Tanıtım toplantısında “Cumhur İttifakı”nı vurgulamak üzere seçilmiş sloganlar yazılı pankartlar ve afişler göze çarptı. MHP’nin yerel seçimlerdeki ana sloganı olan “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” yazılı pankartların yanı sıra salonda, “Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı”, “Türkiye ehline emanet” ve “Üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım” pankartları asılıydı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve Osmaniye Mehteran Takımı konserleriyle başlayan toplantıya partililer yoğun katılım gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, konserlerin ardından salonu “bozkurt” işaretiyle selamlayarak toplantıya giriş yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın toplantıyı açışı sonrasında Bahçeli, kürsüden özellikle CHP’yi hedef aldığı konuşmasını yaptı. Bahçeli, MHP’nin yerel seçimlere yönelik ana sloganında da vurgulandığı üzere 31 Mart günkü sonuçları “Türkiye’nin beka sorunu açısından önemli” olarak yorumladı. Bu noktada CHP, İyi Parti gibi muhalefet partilerince “yerel düzeydeki belediye başkanlarını belirleme amaçlı bu yerel seçimler ile Türkiye’nin ülke olarak tüm geleceğini bağdaştırmak yanlış” şeklindeki tepkilere de sert yanıt verdi.

Bahçeli ve Muharrem İnce arasında “beka” polemiği Bahçeli, CHP’li Muharrem İnce’yi de hedef alarak, kendisine yönelttiği “Yerel seçimlerde beka sorunu yok ancak zeka sorunu var” yönündeki açıklamalarına karşılık İnce için “aklı epeyce incelmiş” gibi ifadeler kullandı. Bahçeli, “Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur” dedi. Bu sözlere İnce ise, Twitter aracılığıyla yanıt verdi ve “Sayın Bahçeli hakaret, söylenene haklılık kazandırmaz” tepkisini gösterdi. İnce, neden beka sorunu olmadığını ise, “Seçimler bir ülkede milletin birlik ruhunun, uzlaşma halinin vazgeçilmez aracıdır. Bir ülkenin geleceği için gerçek sözleşme özgür seçimlerle sağlanır. Bunu gerçekleştirmek, ülkemize, milletimize olan sorumluluğumuzun gereğidir. Bir yerel seçim her ne kadar ulusal düzeyde sonuçlara yol açsa da sonuçta yerel seçimdir. Kapsamı belediye hizmetleriyle sınırlıdır. Seçimin olası sonuçları üzerinden ülke için beka tehlikesi var demek, seçimi yerel seçim olma gerçekliğinden uzaklaştırır. Böyle bir tavır baştan seçimlerin güvenliği ve güvenirliği için demokratik ortamın yok edilmesi demektir. Demokratik meşruiyetin rafa kaldırılması demektir. Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur” mesajını paylaştı.

“Millet İttifakı” için “Zillet İttifakı” görüşünü savundu MHP Lideri Bahçeli ise, aday tanıtım toplantısı konuşmasında, İnce’ye tepkisinin yanı sıra CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu “Millet İttifakı”nı da hedef alarak, beka sorunu tezini yineledi. Türkiye’nin geleceği açısından “devlet, vatan, bayrak, Türklük bekadır” görüşünü kaydeden Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerini de “beka seçimi” olarak niteledi. Bahçeli, “Siz bakmayın zillet ittifakı onu demiş, bunu söylemiş. Siz bakmayın kim kime kulp takmış, kim kiminle düşüp kalkmış. Tarih ne diyor ona bakın, millet ne diyor ona bakın, ecdat ne diyor ona bakın, 50 yıllık şerefli mazimiz neyi işaret ediyor, neyi ifade ediyor ona kulak verin. Nefsimize diz çöktüremezsek, davamızı devleştiremeyiz. 'Ben' dersek, bencilce hareket edersek, davayı yüceltemeyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içinde olmalıyız. Hem belediye hem de beka diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi de herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştu.

Bahçeli, salondaki partililerden “Cumhur İttifakı”na destek verilmesi konusunda da söz aldı. Bahçeli, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır mısınız? Cumhur İttifakı’nın hedeflerine ulaşması hususunda tüm gücünüzle çalışacak mısınız? Belediye başkan adaylarımızı şehirlerinizin yönetimine getirecek misiniz? Doğrudan aday çıkarmadığımız seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı’nın adaylarına gönül huzuruyla destek olacak mısınız? Zilleti mağlup edecek misiniz? Söz veriyor musunuz?” diye sordu. Salondan sorularına “evet” yanıtı alan Bahçeli, “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” sloganını ifade etti. ABD’nin “güvenli bölge” önerisine de karşı çıktı Bahçeli, konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeme getirdiği Türkiye’nin güney sınırında Suriye topraklarında “güvenli bölge” kurulması görüşüne sert tepki gösterdi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını artık inandırıcı görmediklerini belirten Bahçeli, “Türk milleti Fırat’ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km’lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye’de olmalıdır. Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu’da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye’ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir” dedi.