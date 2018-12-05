HABER

MHP'yi sarsan ölüm! Aday olmak için Genel Merkez'e gidiyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

Sinop’un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve Hayrettin Ateş yaralandı.

MHP'yi sarsan ölüm! Aday olmak için Genel Merkez'e gidiyordu

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç’ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

sinoptan-ankaraya-adaylik-basvurusuna-giderken-kazada-oldu_9872_dhaphoto3

ESKİ BAŞKAN ADAYLIK MÜRACAATINA GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.

sinoptan-ankaraya-adaylik-basvurusuna-giderken-kazada-oldu_9872_dhaphoto1

Kaynak: DHA

NASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilirNASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir
Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildiTam 40 parça! Hepsi ele geçirildi
Usulsüzlük yapılan ihalenin gelirinin PKK için kullanıldığı iddiası: 10 gözaltıUsulsüzlük yapılan ihalenin gelirinin PKK için kullanıldığı iddiası: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP sinop Durağan

En Çok Okunan Haberler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin Ama haberi okuyunca aklıma birsey geldi Devlet 66 yasını gecene ticari araç sürmeyi yasaklıyor Sebeb Yaslanması fiziksel gücünün azalması görme de dahil Simdi aklıma gelen ufak bir ticari aracı bile yasaklıyan devlet Halkına yası 66 gecenler koskoca il ilçe mezraları yönetmesi için niye izin veriyor Vekillerde dahil
kayıp olduğunu düşünmüyorum nasılsa liderleri bile kendi partisine Ankarada partisine oy vermeyecek
ALLAH RAHMET EYLESİNDE 68 YAŞINDA BİRİNİN SİYASETTE İŞİ NE ALLAH AŞKINA BIRAKIN ARTIK ŞU ÜLKEYİ GENÇLERİN ELİNE
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

Bursa sis altında, çok sayıda sefer iptal edildi

Şehir sis altında, çok sayıda sefer iptal edildi

Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu!

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Taksim'de hareketlilik!

Taksim'de hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.